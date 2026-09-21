Diez años de demoras: qué pasó con el Plan de Pavimentación de 80 cuadras

Más de diez años después de su puesta en marcha, el Plan de Pavimentación sigue inconcluso: de las 80 cuadras previstas, 53 fueron ejecutadas y todavía quedan 27 pendientes. Esto significa que casi el 34% de la obra continúa sin realizarse, luego de atravesar dos administraciones municipales y sucesivas etapas de avances, interrupciones y reanudaciones.

Las cuadras pendientes se concentran en tres de los ocho grupos del programa: seis del Grupo 2, las ocho del Grupo 4 y las 13 del Grupo 8. El último avance se produjo sobre el Grupo 2, que volvió a ponerse en marcha durante la actual gestión, pero solo se ejecutaron seis de las 12 cuadras previstas en esa etapa.

Para entender cómo se llegó a esta situación hay que remontarse a 2016. El Plan comenzó durante la gestión de Daniela Qüesta con 67 cuadras distribuidas en siete grupos y un plazo establecido de no más de 60 meses para completar los trabajos. La obra se instrumentó mediante el sistema de contribución de mejoras, con aportes de los propietarios beneficiados.

Pocos meses después, el Concejo autorizó una ampliación e incorporó nuevas cuadras de Favaloro. Con posteriores modificaciones, el programa terminó alcanzando 80 cuadras. En 2023, una nueva ordenanza dejó asentado ese crecimiento desde las 67 originales y reconoció que la ejecución había atravesado “enormes dificultades y demoras”.

Para entonces habían transcurrido siete años desde el inicio del programa y ya se había superado el plazo máximo de cinco años previsto originalmente.

Una obra que atravesó dos gestiones

El Plan se desarrolló durante buena parte de la administración de Daniela Qüesta. En septiembre de 2023, poco antes del cambio de gobierno, se había completado el Grupo 3, de 10 cuadras, y habían comenzado los trabajos sobre el Grupo 7, integrado por seis cuadras de López y Planes.

Con la llegada de Miguel Weiss Ackerley al Ejecutivo, el programa continuó. En octubre de 2024, el Municipio completó el Grupo 7 e informó que para terminar las 80 cuadras quedaban solamente tres grupos: el 2, con 12 cuadras; el 4, con ocho; y el 8, con 13. En ese momento, el saldo era de 47 cuadras ejecutadas y 33 pendientes.

En abril de 2025 se anunció una nueva etapa, con una inversión de 765 millones de pesos para ejecutar las 12 cuadras del Grupo 2. El secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, estimó alrededor de 10 meses para completar esos trabajos, sujeto a las condiciones climáticas, y manifestó el objetivo de finalizar las 80 cuadras durante la actual gestión.

Las obras avanzaron durante 2025, pero solo se ejecutaron seis de las 12 cuadras del Grupo 2, de acuerdo con el estado planteado por los frentistas. Así, permanecen pendientes esas seis cuadras, las ocho del Grupo 4 y las 13 del Grupo 8.

El resultado, más de una década después del comienzo, es que 53 de las 80 cuadras están ejecutadas y 27 siguen pendientes. El Plan atravesó dos administraciones municipales y distintas etapas de ejecución, pero todavía resta completar casi el 34% de una obra que originalmente tenía un plazo máximo de cinco años.