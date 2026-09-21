Extendieron la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner y seguirá en San José 1111

El Tribunal Oral Federal N°2 extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, quien continuará cumpliendo en su departamento de San José 1111 la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. La decisión fue adoptada luego de analizar los informes sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Justicia.

El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu sostuvo que la expresidenta “ha cumplido adecuadamente” con el “deber de permanencia” y también respetó las pautas fijadas para recibir visitas. Los organismos encargados de controlar el arresto domiciliario tampoco reportaron inconvenientes con el monitoreo electrónico.

La resolución se conoció después de que el magistrado solicitara medidas para contar con mayor precisión sobre los movimientos de Cristina Kirchner dentro del departamento. Según los informes elaborados por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), las condiciones impuestas fueron respetadas.

Los informes sobre el cumplimiento de la domiciliaria

En su informe trimestral, la DCAEP detalló que realizó entrevistas domiciliarias de manera aleatoria. De acuerdo con ese organismo, Cristina Kirchner respondió a los requerimientos “con buena predisposición” y mantuvo un trato “cordial y respetuoso” con los profesionales que participaron de los controles.

Durante el período evaluado, la expresidenta tuvo una sola salida de su domicilio autorizada por la Justicia, destinada a realizar una consulta médica. Según consta en la información incorporada al expediente, el traslado se concretó sin inconvenientes.

Respecto de las personas que ingresaron al departamento, los controles determinaron que las visitas se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal. Solo se registró una demora vinculada con una visitante, situación que posteriormente fue explicada.

El monitoreo electrónico tampoco arrojó inconvenientes durante el período analizado y Cristina Kirchner pudo continuar desarrollando sus actividades dentro de las condiciones establecidas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

Las movilizaciones frente al domicilio

Otro de los aspectos considerados fueron las concentraciones realizadas en inmediaciones de San José 1111. De acuerdo con lo consignado por la Justicia, no se registraron comportamientos que hubieran alterado la tranquilidad del vecindario ni se recibieron quejas de vecinos vinculadas con esas manifestaciones.

Con esos antecedentes, el TOF N°2 resolvió mantener la modalidad de cumplimiento de la pena, por lo que Cristina Kirchner continuará bajo prisión domiciliaria en San José 1111, su residencia en la ciudad de Buenos Aires.