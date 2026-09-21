Sauce Viejo: el Municipio pide la exclusión de Uliambre y el concejal denunció "persecución"

Por Santotomealdía

El Ejecutivo municipal de Sauce Viejo solicitó al Concejo Deliberante que convoque a sesiones extraordinarias para tratar la exclusión del concejal Pedro Damián Uliambre de su banca, a quien atribuye dos sentencias condenatorias firmes en juicios de apremio fiscal por deudas de tasas municipales. El edil, por su parte, reconoció la existencia de obligaciones pendientes, aseguró que busca regularizarlas y cuestionó lo que considera una situación de “persecución constante” en su contra.

El pedido fue presentado este jueves 17 de septiembre ante la presidenta del Concejo Deliberante. En la nota, el Ejecutivo sostuvo que Uliambre se encuentra alcanzado por una situación de inhabilidad sobreviniente, en los términos de la Ley Provincial N.º 14.436, y planteó que esa circunstancia debe derivar en su exclusión del cuerpo legislativo.

Según informó la Municipalidad, las deudas corresponden a más de 50 períodos impagos de la Tasa General de Inmuebles y del Servicio de Agua Potable. El Ejecutivo señaló que, luego de reiteradas notificaciones sin que las obligaciones fueran canceladas, inició dos juicios de apremio fiscal y que la Justicia Civil dictó sentencias firmes en ambos casos.

A partir de esos antecedentes, el Municipio argumentó ante el Concejo que la situación del edil debe ser analizada también a la luz de las disposiciones de la Ley de Ética Pública y de la Constitución Provincial, particularmente en lo referido a los deberes de quienes ejercen funciones públicas. Con esos fundamentos, solicitó que el cuerpo legislativo sea convocado de manera urgente y que se ponga a consideración la exclusión de Uliambre de su banca.

La presentación del Ejecutivo contempla además la posterior notificación al Tribunal Electoral en caso de que se adopte una decisión, de acuerdo con el procedimiento previsto por la legislación provincial. La definición, de todos modos, quedará en manos del Concejo Deliberante, que deberá analizar el planteo y resolver las consecuencias institucionales que correspondan.

Frente a la presentación municipal, Uliambre difundió un comunicado dirigido a los vecinos de Sauce Viejo en el que fijó su posición sobre el conflicto. El concejal aseguró que ha comparecido ante los tribunales cuando fue requerido y respondió a las actuaciones correspondientes, además de manifestar que se encuentra a disposición de la Justicia para lo que sea necesario.

El edil no negó la existencia de obligaciones tributarias pendientes y sostuvo que su voluntad es regularizarlas mediante los mecanismos legalmente establecidos y de acuerdo con sus posibilidades económicas. Al mismo tiempo, cuestionó el tratamiento público que tuvo la situación y rechazó lo que calificó como una “persecución constante” y una insistencia que, según afirmó, excede los límites del ejercicio institucional.

En ese sentido, Uliambre planteó que debe distinguirse entre la existencia de una deuda cuya regularización se encuentra pendiente y cualquier valoración sobre su honor, conducta personal o idoneidad para ejercer la función pública. También manifestó que, si las autoridades lo requieren, presentará toda la documentación y las explicaciones necesarias.

El concejal pidió que el análisis se realice “con objetividad” y con respeto por su derecho de defensa y el debido proceso. Además, sostuvo que tanto él como su familia atraviesan una situación de exposición y hostigamiento por las reiteradas manifestaciones y acciones que atribuyó al intendente y a distintos integrantes del Ejecutivo municipal.

Uliambre consideró que algunas de esas expresiones y señalamientos son “falsos e injuriantes” y afirmó que las diferencias políticas deben discutirse en los ámbitos democráticos correspondientes. En ese marco, sostuvo que no deberían transformarse en ataques personales ni en intentos de instalar ante la comunidad una versión que, según su planteo, resulta incompleta mientras la cuestión continúa bajo análisis institucional y judicial.

Por último, el concejal afirmó que continuará ejerciendo las responsabilidades que le fueron conferidas por los vecinos de Sauce Viejo mientras corresponda y dentro del marco institucional vigente. De esta manera, el planteo del Ejecutivo y la respuesta del edil quedaron formalmente expuestos ante el Concejo Deliberante, que deberá resolver si corresponde avanzar con la exclusión solicitada por la Municipalidad.