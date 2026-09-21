Vuelve el reclamo por el Plan de Pavimentación y las obras que permanecen inconclusas

Por Santotomealdía



El reclamo por las demoras en el Plan de Pavimentación volvió a quedar en primer plano ante la continuidad de obras pendientes y el planteo de frentistas que aseguran no obtener respuestas a sus presentaciones. El programa comenzó en 2016 y, pese a los trabajos realizados durante distintas etapas, una década después todavía permanece inconcluso.

En diálogo con Nova al Día, por radio Nova 97.5, Manuel Martínez, vecino de Favaloro y frentista del Grupo 8, integrado por 13 cuadras que todavía no fueron ejecutadas, volvió a plantear una situación que viene siguiendo desde hace años. Además de reclamar por ese sector, afirmó que solo fueron ejecutadas seis de las 12 cuadras del Grupo 2 y que los trabajos quedaron paralizados, mientras que también permanecen pendientes las ocho cuadras del Grupo 4.

El Plan de Pavimentación fue creado mediante la Ordenanza 3156/16, sancionada en junio de 2016, originalmente para la ejecución de 67 cuadras. Posteriormente fue ampliado hasta alcanzar las actuales 80 y, años después, la propia normativa municipal dejó asentadas las dificultades y demoras que atravesó su ejecución.

En abril de 2025, el Municipio anunció la reactivación del Grupo 2, compuesto por 12 cuadras, con una inversión de 765 millones de pesos. En ese momento, el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, estimó unos 10 meses para completar esa etapa, siempre que acompañaran las condiciones climáticas, y manifestó la intención de finalizar las 80 cuadras durante la actual gestión.

Según Martínez, esa etapa no llegó a completarse. “El Grupo 2 son 12 cuadras, de las cuales solamente se hicieron seis y quedó paralizado”, sostuvo. A esas seis pendientes se suman, de acuerdo con su relevamiento, las ocho del Grupo 4 y las 13 del Grupo 8. En octubre de 2024, antes del inicio de los trabajos del Grupo 2, el propio Municipio había informado que esos tres grupos eran los que restaban para completar el programa.

Un reclamo que lo involucra directamente

Martínez explicó que su vivienda se encuentra dentro del sector correspondiente al Grupo 8, cuya incorporación al Plan de Pavimentación fue producto de distintas gestiones realizadas por los vecinos. Según relató, los frentistas alcanzaron una adhesión cercana al 93% para respaldar la ejecución de las obras. “Falta el grupo en el sector donde yo vivo, que es de 13 cuadras, para completar toda la vecinal Favaloro”, señaló.

El vecino recordó además que el programa fue instrumentado mediante el sistema de contribución de mejoras, con aportes de los propietarios beneficiados, y aseguró que en su caso canceló la totalidad hace nueve años. “Yo lo pagué hace nueve años de contado. En ese momento pagué el equivalente a 3.000 dólares”, expresó.

También cuestionó el mecanismo de actualización de esos aportes y recordó los planteos realizados para modificarlo. La ordenanza original contemplaba actualizaciones semestrales, pero establecía un tope anual del 15%.

Por otra parte, Martínez afirmó que en marzo realizaron presentaciones de pronto despacho ante el Ejecutivo y el Concejo para obtener respuestas sobre distintos aspectos del programa. “Desde marzo pasaron seis meses y no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta”, aseguró.

Entre esos planteos se encuentra la situación de un inmueble ubicado en el sector de Balcarce y Entre Ríos, relacionado con la futura ejecución de las obras del Grupo 8. Martínez sostuvo que existen antecedentes vinculados con el ensanche de calle Balcarce y que se habían iniciado actuaciones para avanzar con una eventual expropiación, pero señaló que los vecinos desconocen actualmente el estado de ese trámite.

De esta manera, el Plan de Pavimentación continúa inconcluso una década después de su creación, mientras el nuevo reclamo vuelve a poner el foco tanto sobre la continuidad de las obras como sobre las respuestas que los frentistas aseguran seguir esperando.