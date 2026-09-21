La industria metalúrgica se desplomó 6,1% anual en agosto y opera con apenas el 39,6% de su capacidad

La industria metalúrgica profundizó su retroceso durante agosto y volvió a mostrar un fuerte deterioro en sus principales indicadores. La actividad del sector cayó 6,1% interanual y 3,9% respecto de julio, mientras que la utilización de la capacidad instalada descendió al 39,6%, uno de los niveles más bajos registrados históricamente.

Los datos corresponden al Informe Mensual de Actividad elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Con el resultado de agosto, la actividad acumula una caída del 5,6% durante los primeros ocho meses de 2026.

El nivel de utilización de las plantas es uno de los indicadores que mejor refleja la situación del sector. En agosto se ubicó en 39,6%, 5,2 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año pasado, lo que implica que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar. Según ADIMRA, el registro se encuentra entre los más bajos de la serie histórica y resulta comparable con los niveles observados durante la salida de la pandemia.

La caída se extendió a prácticamente todas las ramas de la actividad metalúrgica. Bienes de capital fue el segmento más afectado, con una baja interanual del 11,1%, seguido por Fundición, que retrocedió 7,9%. En ambos casos, las empresas señalaron como principales dificultades la escasez de pedidos y la debilidad de la demanda.

También registraron variaciones negativas Carrocerías, remolques y semirremolques (-6,6%), Autopartes (-6,4%), Otros Productos de Metal (-4,7%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,4%) y Equipamiento Médico (-3,2%). La menor caída correspondió a Maquinaria Agrícola, con un retroceso del 2,7%, aunque el comportamiento fue dispar entre las empresas: algunas se beneficiaron de la demanda estacional del sector agropecuario y otras reportaron menores ventas y pedidos.

El deterioro también alcanzó a las distintas cadenas de valor relevadas por ADIMRA. Por segundo mes consecutivo, todas registraron variaciones negativas. Consumo Final encabezó las bajas, con un 9,6%, seguido por Construcción (-8,2%), Agrícola (-7,9%), Minería (-6,4%), Petróleo y Gas (-4,4%), Energía Eléctrica (-3,2%), Alimentos y Bebidas (-2,6%) y Automotriz (-1,1%).

La menor actividad comienza además a impactar sobre las finanzas de las empresas. Según el relevamiento, el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones, equivalente a aproximadamente una de cada diez compañías del sector.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que la producción “continúa sin mostrar una recuperación significativa” y destacó que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar. También señaló que la heterogeneidad de la demanda entre los distintos sectores productivos empieza a reflejarse en la situación financiera de las empresas.

En ese contexto, las expectativas para los próximos meses continúan siendo cautelosas. El 68,1% de las empresas no prevé aumentar su producción durante el próximo trimestre: un 46,8% espera mantener su nivel de actividad, mientras que un 21,3% anticipa una nueva caída. En contraste, el 32% proyecta una mejora, aunque ADIMRA indicó que se trata principalmente de incrementos leves sobre niveles de actividad ya deprimidos.

El retroceso también fue generalizado entre las principales provincias relevadas. Entre Ríos registró la mayor caída interanual, con un 8,8%, seguida por Córdoba (-7,8%), Buenos Aires (-7,3%), Santa Fe (-4,4%) y Mendoza (-0,8%). Las causas variaron según cada territorio, aunque se repitieron factores como la menor cantidad de pedidos, la caída de determinados segmentos productivos y una mayor competencia de productos importados.

Finalmente, el deterioro de la producción comenzó a trasladarse al empleo. La cantidad de trabajadores de las empresas metalúrgicas cayó 2,5% interanual en agosto y también registró una baja del 0,3% respecto de julio, sumando otro indicador negativo para un sector que atraviesa un período prolongado de contracción.