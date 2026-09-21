Adorni tiene hasta este martes para responder las dudas de la Justicia sobre su patrimonio

Manuel Adorni vuelve a quedar frente a un plazo judicial clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti. La prórroga otorgada por la Justicia para que el exjefe de Gabinete presente documentación y responda los interrogantes planteados por la fiscalía vence este martes 22 de septiembre y, hasta el momento, no se informó un nuevo pedido de extensión.

El fiscal federal Gerardo Pollicita aguarda las respuestas a un requerimiento de 20 preguntas que fue presentado el pasado 10 de agosto. El cuestionario apunta a reconstruir y justificar distintos movimientos vinculados con la evolución patrimonial del matrimonio durante el período en el que Adorni estuvo en la función pública.

La investigación analiza el patrimonio de Adorni y Angeletti desde diciembre de 2023, cuando el exfuncionario asumió como vocero presidencial, hasta su salida del Gobierno en junio de 2026. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, durante ese período la pareja registró ingresos por $229,7 millones, mientras que los gastos alcanzaron los $272,8 millones. La diferencia, de aproximadamente $43,1 millones, es uno de los puntos que la fiscalía busca que sean explicados.

A ese desbalance se agregan gastos por US$402.578,12 que, según el requerimiento fiscal, no tendrían hasta el momento un correlato suficiente con los ingresos lícitos comprobados. Entre los aspectos que forman parte de las 20 preguntas aparecen también el origen de fondos utilizados en operaciones inmobiliarias, refacciones y mobiliario, además de préstamos de familiares, la compra de una propiedad en el country Indio Cuá, un departamento en Caballito y operaciones con criptomonedas.

Uno de los puntos bajo análisis está relacionado con los fondos destinados a las refacciones de la propiedad de Indio Cuá. La fiscalía también busca precisar el origen de otros desembolsos y la trazabilidad de distintos movimientos financieros incluidos en la investigación.

El vencimiento del plazo no implica por sí mismo una definición sobre la responsabilidad penal de Adorni o Angeletti. La continuidad de la causa dependerá de la evaluación que haga Pollicita sobre las explicaciones y la documentación que finalmente se presente. Si los elementos aportados no resultaran suficientes para despejar los interrogantes, la fiscalía podría solicitar nuevas medidas de prueba y eventualmente avanzar hacia una citación a indagatoria.

La fecha límite llega después de una primera modificación del calendario. El plazo inicial fue computado en 15 días hábiles, por lo que venció el 1° de septiembre; posteriormente, la defensa solicitó una prórroga por otros 15 días hábiles, cuyo vencimiento quedó fijado para este martes 22.