León XIV en la Argentina: se conoció la agenda oficial de la visita del Papa

El Vaticano confirmó la agenda oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades institucionales, misas, encuentros con distintos sectores de la sociedad, una vigilia con jóvenes y una visita a un complejo penitenciario. El Pontífice también viajará a Córdoba y Luján durante su estadía en el país.

La visita argentina será parte del viaje apostólico que León XIV realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Antes de llegar al país, el Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Luego de su paso por Argentina, continuará su recorrido por Perú.

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo, y será recibido oficialmente en el Aeroparque Jorge Newbery. A las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y a las 17:20 participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

A las 17:50 está previsto el encuentro con el presidente Javier Milei, mientras que a las 18:30 el Pontífice se reunirá en el Palacio Libertad con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, ante quienes pronunciará un discurso.

El lunes 9, la agenda comenzará a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde el Papa saludará al personal y a las personas asistidas por la institución. Luego, a las 11:30, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, León XIV mantendrá a las 16:10 un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Una hora y veinte minutos después, se reunirá en el Palacio San Martín con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas.

La jornada continuará con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales, prevista para las 18:45 en la Catedral Metropolitana. El día finalizará con una cena con los obispos en el Arzobispado.

El martes 10 será el turno de Córdoba. León XIV partirá desde Buenos Aires a las 7:30 y arribará a las 9 al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Una hora más tarde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Luego regresará a Buenos Aires, donde está previsto que arribe a las 18:10.

La actividad del martes finalizará con uno de los encuentros multitudinarios de la visita: a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La última jornada de León XIV en la Argentina será el miércoles 11 de noviembre. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde ofrecerá un saludo. Dos horas después viajará a Luján para celebrar una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La despedida oficial está prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. A las 14, el Papa partirá rumbo a Lima, donde continuará la segunda etapa de su viaje apostólico por Perú.

Con la difusión del programa oficial quedaron definidos los principales detalles de una visita que será la primera de un Papa a la Argentina desde la realizada por Juan Pablo II en 1987. La organización del recorrido involucrará al Gobierno nacional, la Iglesia y las autoridades de las distintas jurisdicciones que recibirán al Pontífice.