Colón fue contundente ante Los Andes y volvió al triunfo con una goleada

Colón volvió al triunfo después de tres derrotas consecutivas y goleó 3-0 a Los Andes en el Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional. Alan Bonansea, de penal, abrió el marcador, mientras que Ignacio Lago ingresó durante el primer tiempo y convirtió dos goles en pocos minutos para encaminar una victoria que le permite al equipo de Iván Delfino quedar quinto y afrontar las seis fechas finales pensando en conseguir la mejor ubicación posible para el Reducido.

El Sabalero marcó la diferencia en un primer tiempo en el que debió superar varias adversidades. Federico Rasmussen sintió una molestia durante la entrada en calor y Zahir Ibarra debió ingresar a último momento en la defensa; luego se lesionó Franco García y, sobre el cierre de la etapa, también tuvo que abandonar la cancha Matías Budiño, reemplazado por Tomás Giménez y con preocupación por una posible lesión de importancia en una de sus rodillas.

Dentro de ese escenario, Colón supo aprovechar los espacios que concedió Los Andes. Una de las decisiones que dio resultado fue la ubicación de Julián Marcioni como segundo delantero, atacando a espaldas de una defensa visitante que mostró dificultades cuando el Sabalero consiguió jugar en velocidad.

Precisamente Marcioni fue protagonista de la acción que comenzó a destrabar el partido. El delantero ganó a espaldas de los centrales, ingresó al área y recibió la infracción que derivó en el penal. Alan Bonansea se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-0, una ventaja que le dio tranquilidad al equipo de Delfino.

Pese al resultado favorable, Colón continuaba mostrando errores importantes en su última línea y sufría cuando Los Andes conseguía superar la primera presión. En medio de ese desarrollo llegó además la lesión de Franco García, que obligó a Delfino a recurrir rápidamente al banco.

Su reemplazante terminó siendo determinante. Ignacio Lago entró y cambió el partido con dos definiciones de enorme categoría en el tramo final del primer tiempo. Primero recibió un pase de Sarmiento, quedó mano a mano y picó la pelota por encima del arquero para marcar un golazo y establecer el 2-0.

Apenas dos minutos después volvió a aparecer. Tras una muy buena combinación con Bonansea, Lago atacó nuevamente el espacio y, ante la salida del arquero, definió cruzado para convertir el 3-0. En cuestión de minutos, Colón había transformado un partido con algunas dificultades en una goleada.

El complemento presentó un escenario diferente. Con tres goles de desventaja, Los Andes asumió mayores riesgos y fue en busca del descuento, mientras Colón retrocedió progresivamente y apostó a sostener la diferencia conseguida durante la primera mitad.

El equipo de Delfino llegó a defender por momentos muy cerca de su propia área y el entrenador terminó modificando el esquema para conformar una línea de cinco defensores. El Sabalero perdió presencia ofensiva y cedió terreno, aunque consiguió evitar que el visitante pudiera descontar.

Así, además de volver a ganar, Colón consiguió terminar con el arco en cero, algo que no había logrado con frecuencia. El resultado fue contundente, aunque el desarrollo también dejó aspectos por corregir, especialmente algunos errores defensivos y la manera en que el equipo se replegó durante determinados pasajes del segundo tiempo.

La victoria permitió cortar una serie de tres derrotas consecutivas ante Racing de Córdoba, Deportivo Morón y Godoy Cruz. Colón quedó quinto en la Zona A y, aunque continúa lejos de la pelea por la punta —Ferro le lleva diez puntos de ventaja—, afrontará las últimas seis fechas con el objetivo de terminar lo más arriba posible para mejorar sus condiciones de cara al Reducido.

Más allá del 3-0, la principal preocupación pasa ahora por los lesionados. La situación de Budiño aparece como la más inquietante por el problema sufrido en su rodilla, mientras también habrá que conocer la evolución de García y Rasmussen. Colón recuperó la victoria y consiguió el resultado que necesitaba, aunque todavía tiene margen para mejorar de cara al tramo decisivo de la Primera Nacional.