Robo de cables: aprehendieron a dos hombres cerca de la Autopista y la Ruta 19

Por Santotomealdía



Dos hombres de 32 y 24 años fueron aprehendidos por el presunto robo de cables luego de una persecución registrada en la zona de la colectora de la Autopista Santa Fe–Rosario y la Ruta Nacional 19. El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico de la ciudad, que había sido comisionado por la Central de Emergencias 911.

Al llegar al sector, frente a un depósito logístico, los agentes encontraron a los dos sospechosos retenidos junto a dos bicicletas. En las inmediaciones, la Policía secuestró una pinza de corte con mango plástico rojo y amarillo y un rollo de cable negro de aproximadamente cuatro metros, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones.

De acuerdo con la información policial, los efectivos realizaban tareas preventivas cuando fueron enviados por el 911 ante una persecución de dos hombres que, según el aviso recibido, estarían sustrayendo cables.

El parte no precisa quiénes protagonizaron esa persecución ni quiénes retuvieron a los sospechosos antes del arribo del personal policial.

Durante el procedimiento, los agentes realizaron un chequeo preventivo a ambos hombres y no encontraron armas entre sus pertenencias. Posteriormente recorrieron las inmediaciones, donde localizaron la pinza y el tramo de cable.

Ante esta situación, los dos hombres quedaron aprehendidos por una causa caratulada provisoriamente como “Robo”. Las dos bicicletas en las que presuntamente se movilizaban también quedaron en depósito.

Finalmente, las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 12ª, por razones de jurisdicción.

Una sucesión de hechos durante septiembre

El procedimiento se conoce en un contexto marcado por reiterados episodios vinculados con la sustracción de cables y elementos de instalaciones eléctricas registrados durante septiembre en distintos sectores de la ciudad.

El 1 de septiembre, un hombre murió en Juan José Paso al 3100, en barrio 12 de Septiembre, cuando presuntamente intentaba sustraer cables. Durante aquel episodio cayó un poste y la víctima fue encontrada sin vida. En ese momento, una vecina del sector había señalado a Santotomealdía que este tipo de robos eran frecuentes en el barrio.

Más recientemente, el 16 de septiembre, al menos tres medidores de energía eléctrica fueron robados durante una misma madrugada en Villa Luján, en inmediaciones de Mosconi al 3700. Una de las damnificadas denunció además que habían arrancado cables de su instalación y aseguró que días antes se había producido otro hecho en la misma cuadra.

Un día después, el 17 de septiembre, otro hombre fue encontrado muerto junto a la Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 3,5, en un sector cercano al del procedimiento conocido ahora. La investigación intenta establecer si la víctima se electrocutó mientras presuntamente intentaba sustraer cables subterráneos.

De esta manera, el nuevo procedimiento se suma a una serie de episodios registrados en las últimas semanas, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad de los dos hombres aprehendidos.