El Concejo debate la deuda con ASSA: citación a Weiss Ackerley, comisión investigadora y pedidos de informes

Por Santotomealdía

La deuda millonaria que el Municipio mantiene con Aguas Santafesinas llegará este martes al Concejo Municipal, con una serie de proyectos impulsados por la oposición. Entre las principales iniciativas aparecen la citación al intendente Miguel Weiss Ackerley, la creación de una Comisión Investigadora Especial y pedidos de información al Ejecutivo y a ASSA.

A ese paquete de proyectos presentado por el PJ se sumará una iniciativa de La Libertad Avanza enfocada tanto en la deuda como en las condiciones del anunciado traspaso del servicio. De esta manera, el pasivo acumulado y el futuro de la prestación concentrarán buena parte de la discusión legislativa, pocos días después de que ambos temas quedaran en el centro de la agenda pública.

El pedido presentado por Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa María Escandell propone citar a Weiss Ackerley y establece un temario mínimo sobre el que deberá brindar explicaciones. Entre los puntos figuran el monto actualizado y los períodos en los que se originó la deuda; los acuerdos o refinanciaciones con ASSA; los pagos efectuados y eventuales incumplimientos; las actuaciones judiciales; y cuánto recaudó el Municipio por el servicio de agua y cloacas entre 2023 y 2026, junto con el destino presupuestario de esos recursos. El proyecto también establece que el intendente deberá presentarse con la documentación respaldatoria correspondiente.

El mismo espacio propone crear una Comisión Investigadora Especial destinada a reconstruir documentalmente el origen y la evolución del pasivo, los convenios celebrados y el destino de lo recaudado. La iniciativa aclara que no busca establecer responsabilidades de antemano y contempla que la comisión pueda requerir documentación al Ejecutivo y otros organismos, solicitar información a ASSA y convocar a funcionarios y agentes actuales o anteriores, para finalmente elaborar un informe con sus conclusiones.

Los otros dos proyectos apuntan a obtener información de las partes involucradas. Al Ejecutivo se le reclama documentación sobre la deuda, los pagos, la recaudación y los movimientos presupuestarios desde 2023, además de intimaciones y actuaciones judiciales. A ASSA, en tanto, se le solicita el monto actualizado del pasivo, su evolución, los convenios celebrados y cumplimientos registrados, además de información sobre la demanda judicial y su estado actual.

Por su parte, La Libertad Avanza llevará al recinto un proyecto de Giselle Miravete que apunta a conocer las condiciones del anunciado traspaso del servicio a ASSA. La iniciativa solicita precisiones sobre cuándo se concretaría el cambio, cómo será la transición, qué inversiones y obras están previstas y cuál sería el esquema tarifario para los usuarios.

El planteo también alcanza a la deuda: pide información sobre el pasivo acumulado desde 2024, la cantidad de usuarios que pagan regularmente y el destino de los recursos recaudados. Además, reclama conocer el eventual costo de la transición y qué impacto económico tendrá el nuevo esquema sobre los vecinos. Como el proyecto no figura en el Orden del Día distribuido previamente, se prevé que ingrese fuera del temario.

La discusión se producirá pocos días después del anuncio realizado por el Municipio, la Provincia y ASSA para avanzar con el cambio de prestador. El traspaso todavía requiere la aprobación del Concejo y posteriormente deberá formalizarse mediante un convenio entre las partes, por lo que el debate alcanza tanto al manejo de los recursos hasta el momento como al futuro funcionamiento del servicio.

En cuanto a la dinámica de la sesión, Alvizo anticipó la semana pasada que solicitará el tratamiento sobre tablas del proyecto para citar a Weiss Ackerley, y no se descarta que ocurra lo mismo con otras iniciativas vinculadas al tema. Para conseguir la aprobación de estos proyectos este mismo martes, la oposición —que reúne cuatro de las nueve bancas— necesitará alcanzar una mayoría especial y, por lo tanto, sumar votos del oficialismo.

Más allá del resultado puntual de cada iniciativa, la sesión de este martes también comenzará a mostrar cómo se posiciona cada concejal frente a una discusión que tendrá un capítulo decisivo en las próximas semanas. El Ejecutivo deberá enviar al Concejo el proyecto para autorizar el traspaso del servicio a ASSA y necesitará reunir los votos necesarios para su aprobación. En ese sentido, las posiciones y los acompañamientos que aparezcan ahora permitirán empezar a medir con qué escenario político se encontrará Weiss Ackerley cuando llegue el momento de discutir el cambio de prestador.