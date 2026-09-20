Crece la tensión en Medio Oriente: Irán impone condiciones por Ormuz y EEUU alerta por una posible escalada

La tensión volvió a crecer en Medio Oriente luego de que Irán condicionara la reapertura del estrecho de Ormuz al cumplimiento de tres exigencias por parte de Estados Unidos. Teherán reclama el fin de la guerra en todos los frentes, el desbloqueo de sus fondos congelados y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

En paralelo, Estados Unidos emitió alertas de seguridad para sus ciudadanos en distintos países de la región y advirtió sobre la posibilidad de una escalada imprevista. El escenario se agravó además después de que los hutíes de Yemen reivindicaran ataques con misiles y drones contra objetivos en Arabia Saudita, incluida su capital, Riad.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que las condiciones planteadas por Teherán ya fueron comunicadas a Washington a través de intermediarios.

“Mientras no se cumplan las condiciones (...) y no se respeten los compromisos estadounidenses será imposible volver a la situación anterior a las negociaciones y a la apertura del estrecho de Ormuz”, afirmó Qalibaf, según declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní.

Las tres condiciones de Irán

Las demandas fueron transmitidas a Estados Unidos a través de Qatar, que interviene como mediador entre ambas partes, según explicó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei.

“Nuestras condiciones son el fin de la guerra en todos los frentes, el desbloqueo de nuestros fondos congelados y el levantamiento del bloqueo naval”, detalló el funcionario.

El planteo se produce mientras Irán mantiene bloqueado el tráfico por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas estratégicas a nivel mundial. Antes de la guerra, por ese paso marítimo circulaba alrededor de una quinta parte de los hidrocarburos del mundo. Estados Unidos, por su parte, mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes.

Pese a ese escenario, durante las últimas semanas se habían registrado algunas señales de mejora en el tránsito marítimo. El jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, aseguró que el volumen de petróleo y gas natural licuado que atravesó Ormuz en las últimas dos semanas alcanzó su nivel más alto en seis meses.

Según el militar estadounidense, las fuerzas de su país facilitaron durante los últimos dos meses la salida de más de 1.000 millones de barriles de crudo del Golfo Pérsico y brindaron protección coordinada a más de 2.000 tránsitos de embarcaciones comerciales. Cooper también afirmó que Irán no pudo exportar petróleo durante ese período debido al bloqueo de Estados Unidos.

Estados Unidos emitió alertas de seguridad

La nueva advertencia iraní coincidió con otro foco de tensión en la región, después de que los hutíes de Yemen reivindicaran ataques con misiles y drones contra sitios que calificaron como “sensibles” en Arabia Saudita. Las autoridades sauditas confirmaron la intercepción de un misil dirigido contra Riad.

Frente a este escenario, Estados Unidos emitió alertas para sus ciudadanos en Bahréin, Israel, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

“Debido a las tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con el potencial de una escalada imprevista”, señaló el Departamento de Estado estadounidense.

Washington recomendó además mantener una vigilancia reforzada y permanecer atentos a posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y dificultades para viajar.

De esta manera, las nuevas condiciones planteadas por Irán para avanzar sobre la situación en Ormuz, las advertencias de Estados Unidos y los recientes ataques de los hutíes contra Arabia Saudita volvieron a incrementar la tensión en Medio Oriente y pusieron bajo presión la frágil tregua entre Washington y Teherán.