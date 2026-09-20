Librerías piden declarar la emergencia del sector tras una caída del 41,5% en las ventas

La Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) pidió declarar la emergencia del sector ante la situación que atraviesan las librerías independientes del país. El planteo se conoció junto con los resultados de una encuesta realizada entre 1.200 comercios, que registró una caída del 41,5% en las ventas respecto de 2023.

El relevamiento también determinó que la cantidad de libros vendidos se redujo un 25%, mientras que los costos operativos aumentaron un 31,1% en términos reales. Frente a este escenario, la entidad reclamó medidas a los gobiernos nacional, provinciales y municipales para sostener la actividad de las librerías independientes.

FALPA advirtió que la situación del sector se produce además en un contexto de deterioro de los indicadores vinculados con la lectura y la comprensión lectora.

“Preservar las librerías es también preservar el acceso al libro y a la lectura en cada ciudad y pueblo del país”, sostuvo la federación en el comunicado en el que presentó su reclamo.

Las medidas que reclaman las librerías

Entre las propuestas presentadas aparece la devolución del crédito fiscal de IVA, junto con la implementación de líneas de financiamiento con tasas blandas que permitan afrontar y refinanciar el endeudamiento.

El sector también solicitó una tarifa federal reducida para el envío de paquetes, con el objetivo de facilitar la circulación de publicaciones de editoriales provinciales y mejorar las condiciones de competencia frente a las plataformas de comercio electrónico.

El reclamo se produce después de que el Gobierno nacional desistiera de avanzar con una propuesta para eliminar la denominada Ley del Libro, normativa que establece un régimen de precio uniforme de venta al público.

Respaldo de la Fundación El Libro

Luego de conocerse el informe, la Fundación El Libro expresó su respaldo al pedido de declaración de emergencia librera y manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el sector.

“Cada localidad o pueblo de la Argentina debe tener su librería”, expresó la institución, que consideró que la existencia de comercios de cercanía resulta relevante para garantizar el acceso federal a los libros y la lectura.

El pedido de emergencia busca así instalar una serie de medidas destinadas a sostener la red de librerías independientes, en momentos en que el sector advierte una marcada retracción de sus ventas y un incremento de sus costos operativos.