Del Congreso a Plaza de Mayo: la izquierda encabezó la “Marcha de la Bronca” contra el Gobierno

La denominada “Marcha de la Bronca”, convocada por dirigentes y organizaciones del Frente de Izquierda contra el Gobierno de Javier Milei, se realizó este sábado con una movilización desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo. La protesta reunió a referentes políticos y sindicales, organismos de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles, jubilados y organizaciones sociales, entre otros sectores.

Bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”, los convocantes cuestionaron las políticas del Gobierno nacional y reclamaron a la Confederación General del Trabajo (CGT) la realización de un nuevo paro general y la puesta en marcha de un plan de lucha. Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, también hubo convocatorias en distintos puntos del país, con actividades en alrededor de 20 provincias.

La concentración en la Ciudad de Buenos Aires comenzó alrededor de las 15.30 en Plaza Congreso. Desde allí, las columnas se movilizaron hacia Plaza de Mayo, donde se leyó el documento elaborado por las organizaciones participantes.

La cabecera estuvo integrada por organismos de derechos humanos, entre ellos Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguidos por agrupaciones estudiantiles y socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles. Más atrás se ubicaron organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.

Reclamo por un paro general

Entre los dirigentes presentes estuvieron Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y Christian Castillo, referentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), integrante del Frente de Izquierda.

Castillo sostuvo durante la jornada que la movilización buscaba enfrentar las políticas del Gobierno y planteó la necesidad de avanzar hacia una huelga general. “Necesitamos la huelga general para hacerlo”, expresó.

Uno de los puntos centrales del documento difundido durante la manifestación fue precisamente el reclamo dirigido a la conducción de la CGT. Las organizaciones exigieron “un nuevo paro general” como parte de lo que definieron como “un verdadero plan de lucha nacional”.

Los convocantes también dirigieron críticas hacia los gobernadores provinciales, a quienes responsabilizaron por las políticas salariales y presupuestarias aplicadas en sus respectivas jurisdicciones. En el documento los calificaron como “cómplices” del Gobierno nacional, una caracterización realizada por las organizaciones participantes de la protesta.

Bregman y Del Caño cuestionaron al Gobierno

Durante la movilización, Bregman llamó a “organizar la bronca” y consideró que la convocatoria reflejó la existencia de sectores dispuestos a movilizarse contra las políticas oficiales.

“Hoy nos hicimos oír, pudimos unir lo que otros dividen”, afirmó la dirigente. Además, planteó que la marcha debería ser el inicio de nuevas medidas para reclamar a las conducciones sindicales “un paro nacional activo y un plan de lucha rumbo a la huelga general”.

Del Caño, por su parte, cuestionó a los sectores políticos que, según expresó, plantean “esperar hasta el 2027” para modificar el rumbo político. También mencionó los reclamos de trabajadores por sus puestos laborales, las protestas vinculadas con discapacidad y las movilizaciones estudiantiles.

La jornada se desarrolló con un operativo de seguridad en el centro porteño. De acuerdo con la información difundida previamente, el Ministerio de Seguridad dispuso la aplicación del protocolo antipiquete y la colocación de vallados en las inmediaciones del Congreso y de Plaza de Mayo.

Además de la movilización central realizada en Buenos Aires, la convocatoria tuvo expresiones en distintos puntos del país, como parte de una jornada nacional impulsada por las organizaciones participantes.