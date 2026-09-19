Tienen 15 años, portaban un arma de fuego y terminaron detenidos

Dos adolescentes de 15 años fueron sorprendidos con un arma de fuego y terminaron detenidos, durante un procedimiento policial en el que también se secuestró una motocicleta.

La intervención estuvo a cargo de personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Unidad Regional I y se realizó en inmediaciones de Libertad y Sarmiento, donde los efectivos identificaron a dos personas que se trasladaban en un motovehículo y las interceptaron para realizar un control preventivo.

Durante el procedimiento, los policías constataron que ambos eran adolescentes de 15 años y, de acuerdo con la información oficial, secuestraron entre sus pertenencias un arma de fuego, además del birrodado de baja cilindrada en el que se movilizaban.

Los dos jóvenes fueron trasladados junto con los elementos secuestrados a la División Asuntos Juveniles, mientras que se dio intervención a la Fiscalía de Menores en turno.