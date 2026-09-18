Tensión e intercambio de acusaciones entre China y Filipinas tras una colisión en el mar

China y Filipinas volvieron a protagonizar un incidente marítimo en el mar de China Meridional, luego de que dos embarcaciones de ambos países entraran en contacto durante un patrullaje cerca del arrecife Sabina, en las islas Spratly. Los dos gobiernos ofrecieron versiones enfrentadas sobre lo ocurrido y se responsabilizaron mutuamente por la colisión.

Según Manila, un buque de la Guardia Costera china embistió a una embarcación filipina que realizaba tareas de patrullaje y asistencia a pescadores. El episodio involucró al CCG-21585, de China, y al BRP Datu Magat Salamat, perteneciente al Departamento de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas (BFAR).

El portavoz de la Guardia Costera filipina, Jay Tarriela, sostuvo que el barco chino se aproximó por la popa de la embarcación filipina y realizó una primera maniobra a unos 10 metros de distancia. Según su relato, a las 11:04 el patrullero volvió a cruzarse nueve minutos más tarde y esta vez se produjo el contacto entre ambos buques.

El BRP Datu Magat Salamat se encontraba realizando tareas vinculadas con el abastecimiento de combustible subsidiado para pescadores filipinos cuando ocurrió el incidente. La Guardia Costera de Filipinas difundió además un video en la red social X en el que se observa al buque chino cerca de la parte trasera de la embarcación. En las imágenes se escucha a un tripulante advertir sobre una posible colisión, aunque el momento exacto del impacto no queda registrado.

China rechazó esa versión y responsabilizó a Filipinas. El portavoz de su Guardia Costera, Jiang Lue, afirmó que la embarcación filipina 3015 ignoró varias advertencias mientras una patrullera china realizaba tareas de vigilancia cerca de Xianbin Jiao, nombre con el que Pekín denomina al arrecife Sabina.

De acuerdo con el funcionario chino, el barco filipino cambió deliberadamente de rumbo y aceleró de manera repentina para cruzarse de forma oblicua delante de la patrullera china. Según esa versión, la maniobra provocó el roce entre las dos embarcaciones.

Jiang sostuvo que Filipinas violó el derecho internacional y afirmó que la responsabilidad por el incidente correspondía "enteramente" a la parte filipina. Al mismo tiempo, defendió la actuación de la Guardia Costera china y la calificó de profesional, razonable y legal.

El Gobierno de Pekín también advirtió a Manila que debe detener las acciones que considera provocaciones y aseguró que continuará con sus operaciones en las aguas que considera bajo su jurisdicción.

El nuevo episodio se produjo en una zona donde ambos países mantienen una disputa territorial de larga data. El arrecife Sabina, denominado Escoda por Filipinas, integra el archipiélago de las islas Spratly, un área estratégica y con importantes recursos pesqueros que es reclamada total o parcialmente por varios países.

China reivindica la soberanía sobre gran parte del mar de China Meridional, mientras que Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán mantienen distintos reclamos sobre sectores de esas aguas. En los últimos años, el aumento de los patrullajes y de las operaciones de vigilancia derivó en choques, bloqueos y otros incidentes entre embarcaciones, especialmente entre China y Filipinas.

El enfrentamiento de este viernes se suma así a una serie de episodios que mantienen elevada la tensión marítima en una de las principales zonas de disputa territorial del sudeste asiático.