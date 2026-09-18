Copa Davis: Argentina ya tiene definidos sus partidos ante Turquía

Argentina y Turquía ya tienen definido el orden de partidos para la serie de Copa Davis correspondiente al Grupo Mundial I, que comenzará este sábado en el Estadio Ruca Che de Neuquén. El equipo argentino tendrá a Francisco Cerúndolo como protagonista del primer punto, mientras que Thiago Tirante disputará el segundo single de la jornada.

La serie se jugará al mejor de cinco partidos y el seleccionado que consiga la victoria avanzará a los Qualifiers de la Copa Davis 2027. La actividad comenzará el sábado a las 12, con los dos primeros encuentros de singles. El domingo, desde las 11, será el turno del dobles y luego se disputarán los dos singles restantes si fueran necesarios.

En el partido inaugural, Cerúndolo, número 21 del ranking ATP, se enfrentará a Yanki Erel, ubicado en el puesto 329 del mundo. A continuación, Tirante se medirá con Mert Alkaya, número 296 del ranking ATP.

El objetivo del conjunto argentino será terminar la primera jornada con ventaja para afrontar el dobles del domingo con margen de error. Para ese tercer punto, el capitán Javier Frana confirmó la dupla integrada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni, que enfrentará a Tuncay Duran y Arda Azkara.

En caso de que la serie llegue al cuarto partido, Francisco Cerúndolo volverá a salir a la cancha para enfrentar a Mert Alkaya. Si después de esos cuatro encuentros el marcador queda igualado, se disputará un quinto y definitivo punto, con los nombres de los protagonistas sujetos a confirmación.

El equipo argentino está integrado por Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni, bajo la conducción de Frana. Turquía, por su parte, tendrá como capitán a Erhan Oral, quien contará con Alkaya, Erel, Duran, Azkara y Kaan Isik Kosaner.

La serie tendrá como escenario al Ruca Che, donde se instaló especialmente una cancha rápida bajo techo para la competencia. El estadio cuenta con capacidad para unos 3.000 espectadores y será sede por primera vez de una serie de Copa Davis.

El cronograma de Argentina y Turquía será el siguiente:

Sábado 19 de septiembre

12.00: Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel.

Francisco Cerúndolo vs. Yanki Erel. A continuación: Thiago Tirante vs. Mert Alkaya.

Domingo 20 de septiembre