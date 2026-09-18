España comenzó a trasladar a miles de migrantes desde las playas de Ceuta a un campamento temporal

Las autoridades españolas comenzaron este viernes, durante la madrugada, el traslado de miles de migrantes que permanecían en condiciones precarias en las playas de Ceuta hacia un campamento temporal instalado en el puerto del enclave español, ubicado en el norte de África.

El operativo se inició alrededor de las 4.30 y estuvo acompañado por momentos de tensión. Algunos grupos de migrantes intentaron correr hacia las instalaciones para asegurarse un lugar, lo que obligó a la Policía a intervenir para controlar la situación. Se registraron empujones, disparos al aire y algunos heridos durante el procedimiento.

El nuevo campamento tiene capacidad para unas 1.700 personas y fue acondicionado con carpas en las que los migrantes dispondrán de camas nuevas, duchas, alimentación y otros servicios básicos. Sin embargo, las autoridades reconocieron que la cantidad de personas que todavía permanecen en las playas supera ampliamente la capacidad disponible.

La medida se puso en marcha pocas horas después de que un tribunal español rechazara el pedido presentado por un sindicato policial para suspender la reubicación de los migrantes en las instalaciones temporales.

La situación es consecuencia de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta desde fines de julio, cuando decenas de miles de personas ingresaron desde Marruecos al pequeño territorio español, que tiene alrededor de 80.000 habitantes. La mayoría de quienes llegaron regresó posteriormente a territorio marroquí, pero miles permanecieron en el enclave en condiciones de vulnerabilidad.

Desde entonces, la gestión de la crisis quedó atravesada por una disputa entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y la administración de Ceuta, gobernada por el Partido Popular. La autoridad portuaria local se había negado inicialmente a ceder el control de las instalaciones, por lo que el Ejecutivo nacional decidió intervenir directamente para poner en marcha el operativo.

La decisión generó fuertes críticas del PP y de sectores de la derecha y la extrema derecha española, que responsabilizan al Gobierno central por la situación. El secretario general del PP, Miguel Tellado, calificó el traslado como un “caos absoluto” y reclamó la dimisión de Sánchez. “Devolución inmediata. Gobierno dimisión”, escribió en la red social X.

También existe una diferencia entre las cifras que manejan las autoridades locales y el Gobierno central. Mientras la administración de Ceuta sostiene que unas 13.000 personas permanecen todavía en el enclave después de la llegada masiva desde Marruecos, el Ejecutivo español asegura que el número es considerablemente menor.

La crisis provocó además distintos episodios de tensión y protestas entre los habitantes de Ceuta, que reclaman recuperar la normalidad en una ciudad que quedó desbordada por la llegada de migrantes.

El Gobierno de Sánchez busca acelerar el retorno de quienes ingresaron desde Marruecos, pero el procedimiento enfrenta obstáculos legales. La normativa española obliga a identificar individualmente a cada persona para determinar si reúne las condiciones para solicitar asilo o si puede ser devuelta a su país de procedencia.

A esto se suma la presencia de miles de menores, que requieren medidas específicas de protección y asistencia. Su situación representa uno de los principales desafíos para las autoridades, que deben afrontar al mismo tiempo la emergencia humanitaria, la gestión de los retornos y la falta de espacio suficiente para alojar a todos los migrantes que permanecen en Ceuta.