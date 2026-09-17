El desempleo alcanzó al 8,6% en el Gran Santa Fe y quedó por encima del promedio nacional

La tasa de desocupación llegó al 8,6% en el Gran Santa Fe durante el segundo trimestre de 2026 y alcanzó a unas 21.000 personas, según el último informe sobre mercado de trabajo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El registro local se ubicó por encima del 7,9% correspondiente al conjunto de los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo.

El informe también muestra una situación particularmente significativa en el otro aglomerado santafesino incluido en la Encuesta Permanente de Hogares: Gran Rosario registró una desocupación del 11,5%, la más alta entre los 31 aglomerados relevados en todo el país. De esta manera, los dos aglomerados de la provincia quedaron por encima del promedio nacional durante el período analizado.

La situación laboral en el Gran Santa Fe

Los datos del segundo trimestre permiten dimensionar el mercado laboral del Gran Santa Fe. El Indec estima una población de aproximadamente 558.000 personas dentro del área cubierta por la EPH, de las cuales unas 250.000 forman parte de la población económicamente activa.

De ese total, alrededor de 229.000 personas estaban ocupadas y unas 21.000 se encontraban desocupadas, es decir, no tenían trabajo, estaban disponibles para trabajar y buscaban activamente una ocupación.

La tasa de actividad se ubicó en el 44,8%, mientras que la tasa de empleo fue del 41%. Ambos indicadores quedaron por debajo de los valores correspondientes al conjunto de los 31 aglomerados urbanos, donde alcanzaron el 48,9% y el 45%, respectivamente.

El relevamiento permite observar además otras formas de presión sobre el mercado laboral. En el Gran Santa Fe, el 8,4% de la población económicamente activa estaba ocupada pero buscaba activamente otro empleo, lo que representa aproximadamente 21.000 personas.

A su vez, la subocupación alcanzó el 8,9%, equivalente a unas 22.000 personas. Dentro de ese grupo, la subocupación demandante —personas que trabajan menos de 35 horas semanales, quieren trabajar más y además buscan activamente otra ocupación— llegó al 6,5%.

Gran Rosario, con la tasa más alta

El otro dato sobresaliente del informe para la provincia corresponde al Gran Rosario, que alcanzó una tasa de desocupación del 11,5% y encabezó el registro entre los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH.

Detrás se ubicaron Gran Córdoba, con 10,5%; Mar del Plata, con 9,9%; y Bahía Blanca-Cerri, con 9,7%. Gran Santa Fe, con su 8,6%, también quedó por encima del promedio nacional del 7,9%.

En términos regionales, ambos aglomerados forman parte de la región Pampeana, que presentó una tasa de desocupación del 9,7%, la más elevada entre las seis regiones estadísticas consideradas por el Indec.

El informe nacional señala, además, que durante el segundo trimestre los aglomerados del interior registraron un aumento estadísticamente significativo de la desocupación, que se ubicó en el 7,6%, con una suba de 1,3 puntos porcentuales en la comparación interanual.

En el caso específico del Gran Santa Fe, el Indec advierte que la estimación de la tasa de desocupación presenta un coeficiente de variación del 16,5%, por lo que debe ser considerada con cautela desde el punto de vista estadístico. El intervalo de confianza informado por el organismo para la tasa local se encuentra entre 6,2% y 10,9%.