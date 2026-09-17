La desocupación subió al 7,9% y afecta a 1,73 millones de personas en el país

La tasa de desocupación en Argentina aumentó al 7,9% durante el segundo trimestre de 2026 y alcanzó a 1,73 millones de personas, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador mostró un incremento tanto en la comparación interanual como respecto de los primeros tres meses del año.

En concreto, el desempleo subió 0,3 puntos porcentuales frente al 7,6% registrado durante el segundo trimestre de 2025 y avanzó 0,1 puntos respecto del primer trimestre de 2026, cuando había alcanzado el 7,8%. Al mismo tiempo, la informalidad laboral llegó al 45%, 1,8 puntos por encima del registro de un año atrás.

Los datos muestran que durante el último año también aumentó la cantidad de personas que participan del mercado laboral. En comparación con el segundo trimestre de 2025, la oferta laboral incorporó unas 551.100 personas, mientras que el empleo total aumentó en aproximadamente 451.330 puestos y la cantidad de desocupados creció en cerca de 99.800.

En la comparación con el trimestre anterior, la oferta laboral aumentó en 146.800 personas y el empleo sumó alrededor de 133.200 trabajadores, mientras que la cantidad de desocupados se incrementó en 13.600. A su vez, los subocupados crecieron en unas 88.000 personas.

Creció la informalidad laboral

Otro de los datos relevantes del informe está relacionado con la calidad del empleo. La informalidad se ubicó en el 45% durante el segundo trimestre, lo que representó una suba de 0,8 puntos porcentuales frente a los primeros tres meses de 2026 y de 1,8 puntos en términos interanuales.

De acuerdo con los datos consignados, si se toma como referencia el último trimestre de 2023, la cantidad total de personas ocupadas aumentó en unas 149.300, equivalente al 0,7%. En ese mismo período, la población económicamente activa creció en aproximadamente 669.900 personas, un 3%.

La diferencia entre el crecimiento de la población que participa del mercado laboral y la creación de puestos de trabajo se tradujo, durante ese período, en unas 520.600 personas más desocupadas.

En cuanto a la composición del empleo, desde fines de 2023 los puestos registrados disminuyeron en aproximadamente 631.300, mientras que la ocupación no registrada aumentó en 780.600 personas, según los datos incluidos en el relevamiento.

De esta manera, los resultados del segundo trimestre muestran un mercado laboral en el que crecieron simultáneamente la cantidad de personas ocupadas y la cantidad de personas que buscan trabajo, mientras la tasa de desocupación se ubicó en el 7,9% y aumentó el peso de la informalidad.