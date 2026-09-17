Alerta en Villa Luján por el robo de medidores de luz: hubo al menos tres casos en una madrugada

Al menos tres medidores de energía eléctrica fueron robados durante la madrugada del miércoles en Villa Luján, en inmediaciones de calle Mosconi al 3700. Los hechos afectaron a viviendas ubicadas en el mismo sector y dejaron a vecinos varias horas sin suministro, hasta que finalmente pudieron solucionar la situación.

Una de las damnificadas relató a Santotomealdía que al levantarse descubrió que le habían sustraído el medidor y arrancado los cables de la instalación. Según contó, lo mismo ocurrió en la propiedad de un vecino y en un terreno baldío lindero. Además, señaló que la semana pasada ya habían robado otro medidor en la misma cuadra.

“Me levanté sin el medidor. Lo cortaron como si nada. Me robaron todos los cables; al vecino de al lado también y al del otro lado también”, contó la mujer.

El robo no solamente provocó la interrupción del suministro eléctrico, sino también daños que requirieron trabajos para restablecer la conexión. La vecina explicó que los cables habían sido cortados hasta la parte superior de la instalación, por lo que fue necesaria la intervención de personal con una grúa.

La damnificada también debió realizar trámites ante la Policía y la EPE, además de contratar los trabajos necesarios para reparar la instalación y comprar una nueva tapa para el medidor. La situación, indicó, la obligó incluso a faltar a su trabajo durante la mañana.

“Toda la mañana perdida haciendo trámites, de la Policía a la EPE”, resumió sobre las dificultades que atravesó hasta conseguir que avanzaran los trabajos para recuperar el servicio.

Preocupación por nuevos robos

Según el testimonio de la vecina, al consultar a personal de la EPE le indicaron que estarían atendiendo otros episodios de características similares. Al no contar con información oficial de la empresa sobre la cantidad de casos, se trata por el momento de una referencia transmitida por la propia damnificada.

El episodio resulta llamativo en un contexto en el que durante las últimas semanas se registraron reiterados robos de medidores de agua en distintos sectores de la ciudad. En este caso, sin embargo, los elementos sustraídos corresponden a instalaciones del servicio eléctrico.

Tras varias horas sin energía y luego de realizar los trámites y reparaciones correspondientes, los vecinos afectados lograron finalmente recuperar el suministro.