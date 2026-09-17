Messi brilló con un gol y una asistencia y sumó un nuevo título con Inter Miami

Con un gol y una asistencia de Lionel Messi, Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul y se consagró campeón de la Campeones Cup. El rosarino abrió el partido en el primer tiempo y luego asistió a Casemiro para el segundo tanto, en una final a partido único que marcó además el debut de Cristian “Kily” González como entrenador de Las Garzas.

El encuentro comenzó con Cruz Azul intentando tomar la iniciativa, aunque sin generar demasiado peligro. Inter Miami respondió a los 23 minutos y encontró la ventaja en una jugada que tuvo a varios de sus principales protagonistas. Rodrigo De Paul recibió rodeado por cuatro rivales, logró salir de la presión y abrió hacia la derecha para Facundo Mura. El lateral continuó la acción con Luis Suárez, quien llegó hasta el fondo y envió un centro que Messi conectó de cabeza para anticiparse a Willer Ditta y marcar el 1-0.

El gol tuvo además un significado especial para el capitán argentino, ya que fue el número 100 de Messi con la camiseta de Inter Miami. La franquicia de Florida volvió a acercarse al segundo tanto antes del descanso, cuando el rosarino habilitó a Suárez, pero el delantero no pudo definir con precisión y un defensor de Cruz Azul terminó despejando la pelota sobre la línea.

Cruz Azul tuvo una oportunidad importante sobre el cierre de la primera etapa. A los 41 minutos, Agustín Palavecino sacó un remate que obligó a Dayne St. Clair a estirarse para desviarlo al córner. El mediocampista argentino es uno de los siete futbolistas de ese país que integran el plantel mexicano, junto con Gonzalo Piovi, Luka Romero, Carlos Rotondi, Nicolás Ibáñez, Mateo Levy y José Paradela.

En el complemento, Inter Miami manejó la ventaja mientras Cruz Azul buscaba el empate. Messi volvió a aparecer a los 55 minutos, cuando encabezó una corrida y definió ante el arco rival, aunque la acción fue correctamente anulada por posición adelantada del capitán argentino.

El conjunto mexicano intentó cambiar el desarrollo con los ingresos de Alan Mozo y Gabriel Fernández. La variante casi tuvo efecto a los 66 minutos: Mozo envió un centro y el Toro Fernández conectó de cabeza, pero el palo derecho de St. Clair evitó el empate.

Después de esa ocasión, Cruz Azul perdió intensidad y el equipo estadounidense comenzó a controlar el partido. A los 80 minutos llegó el golpe definitivo: Messi ejecutó un córner desde la izquierda y Casemiro apareció en el área para conectar un cabezazo cruzado y establecer el 2-0.

De esta manera, Inter Miami sumó otro trofeo a su corta historia y Messi alcanzó su título número 48 como profesional. Con el club de Florida ya había conquistado la Leagues Cup, la MLS Supporters’ Shield y la MLS Cup, además de alcanzar la Conferencia del Este, instancia que no constituye un título oficial.

El palmarés del rosarino se completa con 35 títulos en Barcelona, donde disputó 778 partidos oficiales, tres conquistas con Paris Saint-Germain y los títulos obtenidos con la Selección argentina: dos Copas América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima ante Italia. También ganó el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro olímpica con la Sub 23 en Beijing 2008.

A los 39 años, Messi atraviesa además una temporada de 39 partidos, con 33 goles y 18 asistencias, después de disputar su sexto Mundial con Argentina. En la lista histórica de futbolistas más ganadores, quedó por encima de Dani Alves y Marquinhos, ambos con 43 títulos, y Andrés Iniesta, que suma 40.

Para Inter Miami, la consagración llegó luego de haber obtenido la clasificación a la Campeones Cup por su conquista de la MLS Cup ante Vancouver Whitecaps. El nuevo trofeo también significó un comienzo positivo para el ciclo del Kily González, quien reemplazó a Guillermo Hoyos después de una incorporación que se demoró casi 20 días por cuestiones administrativas. El rosarino había sido anunciado oficialmente el 26 de agosto y se convirtió en el cuarto entrenador argentino en dirigir a Messi en Inter Miami, después de Gerardo Martino, Javier Mascherano y Hoyos.

El calendario continuará ahora con dos partidos de la MLS: el 20 de septiembre ante San Diego, como local, y el 27 frente a Columbus Crew, como visitante, ambos desde las 20. Luego, Messi tendrá una nueva cita con la Selección argentina: fue convocado por Lionel Scaloni para el amistoso ante Benín, previsto para el 6 de octubre en el Monumental, en lo que está previsto como su despedida del conjunto nacional en Argentina.