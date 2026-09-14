Causa Sueños Compartidos: absolvieron a De Vido y condenaron a López, Fatala y los Schoklender

El Tribunal Oral Criminal N°5 dictó sentencia en la causa Sueños Compartidos y absolvió al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, mientras que condenó a los exfuncionarios José López y Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.

López, exsecretario de Obras Públicas, y Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, fueron condenados a 2 años y 9 meses de prisión condicional, además de recibir una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Por su parte, Sergio Schoklender fue condenado a 2 años y 8 meses, mientras que su hermano Pablo recibió una pena de 2 años y 4 meses de prisión condicional. Ambos fueron considerados partícipes necesarios del delito investigado en el expediente.

El tribunal, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, también absolvió a Carlos Castellano, Daniel Freidin, Daniel Nasif y Karina Nasif, quienes estaban acusados en la causa. El veredicto fue leído en los tribunales de Comodoro Py 2002, apenas un día antes del vencimiento del plazo de prescripción considerado por la Fiscalía.

Las penas impuestas fueron inferiores a las solicitadas por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, y cuatro años para los restantes acusados.

Antes de dar a conocer el veredicto, los jueces rechazaron los planteos de las defensas relacionados con la prescripción de la acción penal, la vulneración del plazo razonable y la nulidad de los alegatos de los acusadores.

Además, el tribunal dispuso por mayoría el decomiso de bienes cautelados por $206.438.454,05, monto que fue establecido como el dinero desviado de los fondos públicos destinados al programa de construcción de viviendas. La suma deberá ser actualizada cuando la sentencia quede firme.

La causa investigó el funcionamiento del programa Sueños Compartidos, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo entre 2005 y 2011 para la construcción de viviendas sociales con fondos del Estado nacional. La investigación detectó presuntas irregularidades en la ejecución de las obras, entre ellas sobreprecios y trabajos realizados sin licitación.

El juicio había comenzado en marzo y tuvo como eje el supuesto desvío de fondos públicos destinados a las obras. Tras la lectura del veredicto, la jueza Palliotti anunció que el 13 de noviembre a las 17 se realizará la audiencia para dar a conocer los fundamentos de las condenas y absoluciones.