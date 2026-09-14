La línea C Azul, con demoras por una protesta de choferes

Durante la tarde de este lunes se registraron demoras en el servicio de colectivos de la línea C Azul, a raíz de una medida de fuerza llevada adelante por los choferes de la empresa Continental.

Según informó la Unión Tranviarios Automotor (UTA), desde las 15 comenzó una retención parcial de la prestación del servicio en el ramal Azul, debido a “múltiples incumplimientos patronales”. La medida afecta el normal funcionamiento de la línea y genera demoras para los pasajeros.

La protesta también alcanzó a otras líneas del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Santa Fe. De acuerdo con el comunicado del gremio, la retención parcial de tareas se inició a las 15 en las líneas 2 y 3 de Ersa Urbano, y en las líneas 8, 13, 16 y 18 de Recreo y Autobuses.

Por el momento, la medida se mantiene vigente y el servicio de la C Azul funciona con demoras como consecuencia de la protesta.