Juan Medina: "A los 102 trabajadores de Sauce Viejo que están afiliados a ASOEM los seguimos representando"

Por Santotomealdía

El secretario general de ASOEM, Juan Medina, aseguró que el gremio continúa representando a los trabajadores municipales de Sauce Viejo que decidieron afiliarse a la organización, pese al fallo adverso de la Cámara Laboral de Santa Fe. “Nosotros a los 102 trabajadores que tenemos, que tienen la ficha de afiliación a ASOEM, los seguimos representando”, afirmó durante una entrevista con el programa Nova al Día, que se emite de lunes a viernes por FM Nova 97.5.

La declaración se produjo luego de que la Cámara Laboral rechazara los planteos de ASOEM y confirmara la decisión de primera instancia en el conflicto que el sindicato mantiene con la Municipalidad de Sauce Viejo. A partir de la resolución judicial, Medina explicó cuáles son los pasos que seguirá la organización y volvió a cuestionar el criterio utilizado para determinar los alcances de la representación sindical.

En diálogo con Nova al Día, Medina señaló que ASOEM tiene presentada desde hace aproximadamente dos años una reforma estatutaria ante la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de que se reconozca formalmente su representación sobre los trabajadores municipales de todo el departamento La Capital. Además, indicó que hace alrededor de un año el sindicato presentó una solicitud de ampliación de jurisdicción, que todavía no fue resuelta.

El dirigente sostuvo que ambas presentaciones continúan pendientes y que ASOEM viene realizando gestiones para acelerar los tiempos administrativos. “Nosotros ya comenzamos a gestionar, todas las semanas preguntamos para que salgan, pero no sale”, explicó. Según agregó, el sindicato también está realizando gestiones directamente con autoridades nacionales para intentar obtener una respuesta “lo más rápido posible”.

El conflicto tiene uno de sus principales puntos de discusión en una resolución del entonces Ministerio de Trabajo de 1990, que establece que ASOEM tiene representación en la Municipalidad de Santa Fe. De acuerdo con Medina, ese antecedente es el argumento utilizado actualmente por la administración de Sauce Viejo para cuestionar la intervención del gremio en el municipio.

Sin embargo, el secretario general de ASOEM consideró que ese criterio responde a una realidad sindical y municipal que quedó desactualizada. “Las normas están muy atrasadas porque en realidad están viendo una ciudad del año 1990”, planteó, y defendió la aplicación del principio de libertad sindical, según el cual los trabajadores pueden elegir libremente a qué organización gremial afiliarse.

En esa línea, Medina remarcó que ASOEM actualmente tiene presencia en distintas localidades del departamento La Capital y sostuvo que la propia evolución de la organización demuestra, desde su perspectiva, que el escenario actual es diferente al contemplado por aquella resolución de hace más de tres décadas.

El dirigente también interpretó que el conflicto con la Municipalidad de Sauce Viejo tiene un componente político y vinculó la disputa sindical con distintos cuestionamientos a la gestión del intendente Mario Papaleo. Mencionó, entre otros aspectos, situaciones que ASOEM considera relacionadas con la precarización laboral, traslados de trabajadores y sumarios administrativos.

Durante la entrevista, Medina también hizo referencia a otros planteos que el sindicato viene realizando sobre el funcionamiento de la Municipalidad y el uso de sus recursos. En ese sentido, sostuvo que la discusión excede la representación sindical y reclamó una mirada más amplia sobre la situación institucional del municipio.

Consultado específicamente sobre cuáles serán las medidas que adoptará ASOEM luego del fallo, Medina no anticipó en la entrevista una nueva medida de fuerza, sino que explicó que la organización está siguiendo una estrategia diferente a la utilizada durante etapas anteriores del conflicto. Recordó además que, en un momento de la disputa, el municipio llegó a acumular varios meses de salarios impagos para un grupo de trabajadores y que ASOEM intervino para afrontar esos pagos.

Sobre el cierre de la entrevista, Medina volvió al punto que el gremio considera central frente al nuevo escenario judicial y dejó planteada su posición: “Nosotros a los 102 trabajadores que tenemos, que tienen la ficha de afiliación a ASOEM, los seguimos representando”. Y agregó: “Nosotros los seguimos representando hasta tanto, porque nosotros tenemos la libertad sindical”.

De esta manera, mientras ASOEM continúa gestionando ante el Ministerio de Capital Humano la resolución de los trámites vinculados con su jurisdicción y representación, Medina sostiene que el fallo de la Cámara Laboral no modifica, en la práctica, el vínculo entre el sindicato y los 102 trabajadores municipales de Sauce Viejo que están afiliados a la organización.