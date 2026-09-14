Con una nueva suelta de libros, invitan a "encontrarse con la lectura" en el Parque Sarmiento

Los libros volverán a ocupar el espacio público con una nueva edición de la “suelta de libros”, una iniciativa impulsada por Fábrica de Ideas que busca acercar materiales de lectura a la comunidad y generar un espacio de encuentro en torno al espacio público y la cultura.

La actividad se realizará el miércoles 16 de septiembre, de 17 a 19 horas, en el Parque Sarmiento, frente a la escuela Juan de Garay. Durante la jornada, jóvenes y adultos podrán acceder gratuitamente a distintos ejemplares.

“Cada edición nos confirma que hay interés y ganas de encontrarse con los libros. Por eso volvemos a llevar esta propuesta al parque, para que la lectura circule, se comparta y pueda llegar a personas que quizás no tienen un acceso cotidiano a los libros”, señaló Paula Durussel, integrante de Fábrica de Ideas.

La iniciativa también propone recuperar el espacio público como escenario para las actividades culturales y comunitarias. “Nos interesa que estas propuestas sucedan en lugares abiertos, donde podamos encontrarnos, conversar y compartir.”, agregó Durussel.

Desde Fábrica de Ideas señalaron que la suelta de libros forma parte de una agenda más amplia de actividades que la organización desarrolla durante el año, junto con talleres y propuestas abiertas a la comunidad.

“Queremos seguir generando actividades que acerquen a las personas, que promuevan la participación y que fortalezcan los vínculos en la ciudad. En cada propuesta buscamos aportar desde la cultura y la educación a una comunidad más activa y participativa”, concluyó Durussel.