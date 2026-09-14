Desesperada búsqueda tras el naufragio de un buque en Indonesia: hay muertos y un centenar de desaparecidos

Un buque de pasajeros naufragó durante la madrugada de este domingo en el mar de Java, Indonesia, y dejó al menos seis personas muertas y otras 129 desaparecidas. Los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a 108 pasajeros y tripulantes, mientras continúa un amplio operativo para localizar a quienes permanecen desaparecidos.

El barco, identificado como Virgo Transport 8, había partido el sábado desde Surabaya, en la isla de Java Oriental, con destino a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur. A bordo viajaban 243 personas, entre ellas 30 tripulantes, cuando las autoridades perdieron contacto con la embarcación.

La agencia nacional de búsqueda y rescate de Indonesia desplegó cinco aviones y 17 buques para localizar a las personas que permanecen desaparecidas. El naufragio ya fue encontrado y las tareas se concentran en los alrededores de la embarcación, con la participación de buzos y drones submarinos.

El jefe de la agencia, Mohammad Syafii, explicó que el operativo fue dividido en seis sectores y que los equipos priorizan la búsqueda de personas que puedan encontrarse flotando en el agua. “Vamos a maximizar la operación de búsqueda”, señaló el funcionario, quien expresó su esperanza de poder encontrar a las víctimas con vida.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas complican el trabajo de los rescatistas. Fuertes vientos, olas elevadas y aguas agitadas dificultan el desplazamiento de las embarcaciones y, por el momento, también limitan el ingreso de equipos especializados para realizar tareas de rescate bajo el agua.

Imágenes difundidas por la agencia de rescate mostraron al buque volcado y parcialmente sumergido, con parte de su casco rojo visible sobre la superficie. Cerca de la embarcación se observaron además pequeñas lanchas con personas a bordo participando del operativo.

El barco fue localizado a unos 150 kilómetros del centro de mando del puerto de Trisakti, en Banjarmasin. Un responsable de la agencia de rescate, Arianto Ardi, explicó que las condiciones de viento en la zona también dificultaban las maniobras de las embarcaciones que participan de la búsqueda.

El ministro de Transportes de Indonesia, Dudy Purwagandhi, aseguró que el ferry no viajaba sobrecargado y que llevaba menos pasajeros que su capacidad máxima, establecida en 500 personas.

Los ferris cumplen un papel fundamental en Indonesia, un país formado por alrededor de 17.000 islas, ya que el transporte marítimo representa una alternativa más económica y accesible que los vuelos. Sin embargo, los accidentes son frecuentes. Durante el mes pasado, otros dos ferris que transportaban a cientos de pasajeros se incendiaron en el mar: cinco personas murieron en uno de los siniestros y otra falleció en el segundo.