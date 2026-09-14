Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclaman su derecho a decidir su futuro fuera del Reino Unido

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte reivindicaron este lunes su “derecho a la autodeterminación” y plantearon que el futuro de sus naciones debería estar vinculado a la Unión Europea. La posición quedó plasmada en una declaración conjunta firmada en Cardiff, durante una reunión poco habitual entre dirigentes de las tres fuerzas políticas.

El documento fue suscrito por John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iorwerth, dirigente de Plaid Cymru y ministro principal de Gales; y Michelle O’Neill, líder de Sinn Féin en Irlanda del Norte. Los tres participaron en representación de sus respectivas organizaciones políticas y no actuaron como representantes de los gobiernos regionales.

“El derecho a la autodeterminación corresponde a nuestras naciones”, sostuvieron en el texto, en el que también cuestionaron que la posibilidad de avanzar hacia cambios constitucionales quede supeditada a la autorización del Parlamento británico. En ese sentido, afirmaron que la democracia no debería estar condicionada por la negativa de Westminster a habilitar procesos de consulta.

Aunque las tres fuerzas coinciden en buscar una modificación del vínculo con el Reino Unido, sus objetivos y estrategias son diferentes. El SNP impulsa un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia, Plaid Cymru propone ampliar las competencias de Gales dentro de una estrategia soberanista y Sinn Féin defiende la reunificación de Irlanda.

El acuerdo establece además que las organizaciones trabajarán en conjunto en distintas áreas y buscarán identificar objetivos comunes para avanzar en sus respectivas demandas. Según sus dirigentes, existe actualmente un impulso favorable a los cambios constitucionales en las tres naciones.

Otro de los puntos centrales de la declaración es su referencia a la Unión Europea. “El futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea”, señala el documento, en una postura que marca distancia con el Reino Unido, que abandonó el bloque europeo tras el Brexit.

Antes de la reunión, Swinney destacó que era la primera vez que Escocia, Gales e Irlanda del Norte contaban simultáneamente con líderes políticos favorables a la independencia o a la reunificación irlandesa.

El dirigente escocés sostuvo además que el cambio constitucional “está en camino” y consideró que la cooperación entre las tres fuerzas puede contribuir a fortalecer sus respectivos reclamos. En el caso de Escocia, sin embargo, el Gobierno británico mantiene su negativa a autorizar un nuevo referéndum de independencia.