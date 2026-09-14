Gran comienzo de Argentina en los Juegos Suramericanos: quedó segunda y ganó tres oros

Argentina tuvo un gran comienzo en los Juegos Suramericanos 2026 y terminó la primera jornada de competencia en el segundo puesto del medallero general. La delegación nacional consiguió 11 medallas: tres de oro, una de plata y siete de bronce, y quedó únicamente por detrás de Brasil.

La natación fue una de las grandes protagonistas de la jornada para el equipo argentino, con dos medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce. La producción en las pruebas de piscina permitió que Argentina se ubicara rápidamente entre las delegaciones con mayor cantidad de preseas en el certamen.

La otra medalla dorada llegó a través de la esgrima, disciplina que además aportó una presea de bronce. Así, Argentina consiguió títulos en dos deportes diferentes y cerró el primer día con una cosecha que la dejó por encima de Colombia y del resto de los países que lograron subir al podio.

El liderazgo, en tanto, quedó en manos de Brasil, que tuvo una jornada de enorme producción y acumuló 28 medallas: 14 de oro, ocho de plata y seis de bronce. La natación fue determinante para la delegación brasileña, que consiguió 10 de sus títulos y estableció una diferencia considerable en la cima de la clasificación.

Colombia ocupa el tercer lugar con seis medallas, producto de dos oros y cuatro platas. La delegación colombiana consiguió sus mejores resultados en gimnasia artística y saltos ornamentales.

Más atrás aparece Uruguay, cuarto con una medalla de oro, mientras que Venezuela se ubica quinta con cinco preseas: dos de plata y tres de bronce, repartidas entre esgrima y natación.

El resto de las delegaciones que consiguieron medallas en la primera jornada son Perú, con dos de plata; Ecuador, con una de plata; Chile, con cuatro bronces; y Paraguay, que obtuvo una medalla de bronce en natación.

Con 11 medallas y tres títulos, Argentina quedó bien posicionada en el comienzo de los Juegos Suramericanos. La competencia continuará este lunes con nuevas finales, en una jornada en la que la delegación nacional buscará ampliar su cosecha y mantenerse entre los primeros puestos del medallero.