De gigante avícola a una crisis millonaria: Granja Tres Arroyos, al bordel del concurso

La crisis financiera de Granja Tres Arroyos, uno de los principales grupos de la industria avícola argentina, entró en una nueva etapa luego de que fracasara el intento de reestructurar fuera de los tribunales una deuda de US$350,9 millones. La primera sociedad del holding en recurrir a la Justicia fue Wade SA, que solicitó la apertura de un concurso preventivo, mientras que la principal compañía del grupo prepara una presentación similar.

El paso a la vía judicial representa un cambio importante respecto de la estrategia que la empresa había intentado sostener durante los últimos meses. El plan diseñado para los acreedores contemplaba quitas de hasta el 75%, plazos de pago de hasta siete años, el ingreso de nuevos inversores y la venta de activos considerados no estratégicos para obtener liquidez. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y la creciente presión de los acreedores terminó acelerando el desembarco en los tribunales.

Wade no es una compañía secundaria dentro del entramado empresarial. Fue utilizada por Granja Tres Arroyos para incorporar los activos de la ex Cresta Roja y actualmente concentra las operaciones de las plantas Wade 1, ubicada en Ezeiza, y Wade 2, en Esteban Echeverría. Esta última quedó en el centro de la conflictividad laboral de las últimas semanas, con 450 despidos.

El mismo camino podría seguir ahora Granja Tres Arroyos SA, la principal sociedad del holding. El grupo que durante décadas logró una posición dominante en el mercado avícola argentino atraviesa un proceso de fuerte reordenamiento, con cierres y paralizaciones de plantas, más de 1.700 trabajadores desvinculados, miles de cheques rechazados y una deuda millonaria que no pudo ser resuelta mediante un acuerdo privado.

Justamente, el objetivo de la propuesta presentada meses atrás era evitar que el deterioro financiero desembocara en un concurso. El esquema preveía reestructurar los US$350,9 millones de deuda, con diferentes condiciones según el tipo de acreedor, quitas que podían alcanzar el 75%, plazos de hasta siete años y una inyección de capital privado. También se analizaba la venta de al menos cinco activos no estratégicos, entre ellos Wade 1, la planta ubicada en Ezeiza.

La negociación, sin embargo, quedó trabada mientras la situación financiera continuaba deteriorándose. Las distintas sociedades del grupo empezaron a acumular reclamos judiciales y, en el caso de Wade, además del concurso preventivo, aparecieron pedidos de quiebra y ejecuciones de acreedores. Entre ellas figura una acción iniciada por Banco Credicoop por una deuda vinculada con un pagaré emitido a fines de 2025. La sociedad también quedó alcanzada por reclamos relacionados con las garantías otorgadas por integrantes de la familia De Grazia.

Otro indicador de la magnitud de la crisis aparece en los cheques rechazados. Según los últimos datos relevados, Granja Tres Arroyos acumuló 5.652 cheques rechazados por más de $86.400 millones. Avex, otra de las empresas del grupo, registró 755 por unos $7.300 millones, mientras que Wade sumó 690 por aproximadamente $7.955 millones. En conjunto, las tres sociedades acumularon 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones.

A ese escenario se agregaron embargos sobre propiedades vinculadas con los propietarios y la inhibición general de bienes sobre Avex y personas relacionadas con el grupo. La situación laboral también reflejó la profundidad del ajuste: entre Buenos Aires y Entre Ríos, las empresas del holding acumulan más de 1.700 desvinculaciones, sobre una plantilla que rondaba las 6.500 personas.

En Buenos Aires, además, la Provincia dictó la semana pasada la conciliación obligatoria frente a unos 1.200 despidos previstos en establecimientos de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría. En Capitán Sarmiento, la planta había dejado de operar a fines de agosto, mientras que otras instalaciones atravesaron reducciones de actividad y conflictos laborales dentro de un proceso de concentración que comenzó a profundizarse el año pasado.

La dimensión de la crisis adquiere otra perspectiva si se tiene en cuenta el lugar que Granja Tres Arroyos llegó a ocupar en la industria. La compañía nació en la década de 1930, cuando Gaspar De Grazia, un inmigrante italiano, comenzó comercializando pollos vivos en Buenos Aires y luego abrió un puesto sobre la calle Tres Arroyos, en el barrio porteño de Caballito.

Con el paso de las décadas y bajo la conducción de su hijo, Joaquín De Grazia, la empresa dejó de concentrarse exclusivamente en la producción y faena de pollos y construyó un modelo integrado verticalmente, con presencia en genética, incubación, producción de alimento balanceado, granjas, faena, procesamiento y comercialización.

En su etapa de mayor expansión, el grupo llegó a operar ocho plantas de faena entre Argentina y Uruguay: Pinazo, Cahuane, La China, Beccar/Súper, Wade 1, Wade 2, Avex y Melilla. Llegó a representar más del 20% de la producción avícola nacional y aproximadamente el 35% de su volumen tenía como destino los mercados internacionales.

El crecimiento también se apoyó en adquisiciones. A través de Wade, el grupo incorporó los activos de la ex Cresta Roja, mientras que Avex fue adquirida a la brasileña BRF. En 2022, además, se produjo otro movimiento relevante: Tyson Foods adquirió el 34% de Granja Tres Arroyos, incorporando a uno de los mayores jugadores mundiales de la industria avícola al capital de la compañía argentina.

Pero el contexto externo comenzó a jugar en contra. China, uno de los principales destinos del pollo argentino, cerró su mercado en 2023 debido al impacto de la gripe aviar, justamente cuando Granja Tres Arroyos destinaba alrededor del 35% de su producción a la exportación y comercializaba sus productos en más de 60 mercados.

El mercado chino volvió a abrirse parcialmente en mayo de 2025, aunque la situación volvió a interrumpirse en agosto de ese año. Otros destinos, como Corea del Sur, también mostraron un comportamiento irregular. La empresa tuvo que redireccionar parte de sus exportaciones hacia países y regiones como Vietnam, distintos mercados africanos, Chile y la Unión Europea, con condiciones comerciales diferentes.

A las dificultades externas se sumaron problemas internos. La combinación de menores oportunidades de exportación, sobrecapacidad industrial, caída de la actividad y restricciones financieras terminó afectando el funcionamiento de todo el grupo.

A fines de 2024 comenzó un programa de reducción de costos y reorganización que incluyó retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y acuerdos de reducción temporal de salarios, además de una concentración progresiva de la producción en determinadas plantas. Durante 2025 se produjo una primera ola importante de desvinculaciones y algunas instalaciones fueron dejando de operar.

Ya en 2026, el deterioro financiero se aceleró y comenzó a impactar de manera directa sobre la actividad cotidiana de las plantas y la relación con los productores integrados. La presión de los acreedores terminó profundizando un escenario que la compañía había intentado resolver mediante un acuerdo extrajudicial.

Ahora, con Wade SA en concurso preventivo y Granja Tres Arroyos SA encaminada hacia una presentación similar, el grupo enfrenta una instancia decisiva. El intento de reestructurar la deuda por fuera de los tribunales fracasó y el reordenamiento de uno de los mayores grupos avícolas del país deberá continuar, al menos para parte de sus sociedades, bajo supervisión judicial.