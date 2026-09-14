Presupuesto 2027, Malvinas y Reforma Política: los temas que dominarán la semana en el Congreso

La agenda política tendrá esta semana uno de sus principales escenarios en el Congreso, donde el oficialismo buscará avanzar con dos iniciativas impulsadas por la Casa Rosada, mientras la oposición intentará sostener los proyectos que logró instalar en la última sesión. Entre los temas centrales estarán la presentación del Presupuesto 2027, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas, la Reforma Política en el Senado y los debates sobre endeudamiento familiar y discapacidad en Diputados.

Uno de los momentos más esperados será el envío del Presupuesto 2027, cuyo plazo vence este martes 15. El proyecto marcará las principales prioridades económicas del Gobierno para su cuarto año de gestión, que además estará atravesado por un año electoral. Por eso, además de los recursos previstos para las distintas áreas, habrá especial atención sobre las proyecciones de inflación, dólar y otras variables económicas que quedarán plasmadas en la llamada “ley de leyes”.

Junto con el Presupuesto, se espera que ingrese al Congreso el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por Javier Milei en cadena nacional. La iniciativa contempla, entre otros puntos, sanciones para empresas vinculadas con operaciones no autorizadas en Malvinas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

En la previa de estos movimientos, Milei volverá a reunirse este lunes en la Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza. El encuentro servirá para explicar los principales lineamientos y la letra chica de los dos proyectos que llegarán al Congreso. La reunión se producirá después de la exposición sobre economía que el Presidente había brindado a los legisladores en el último encuentro a puertas cerradas, ocasión en la que incluso les entregó el libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt.

Mientras el oficialismo prepara el desembarco de sus iniciativas, el Senado retomará el martes el debate por la Reforma Política. La discusión será encabezada por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, aunque por el momento no están asegurados los votos para eliminar las PASO. El proyecto incluye modificaciones en distintos aspectos del sistema político y electoral, entre ellas cuestiones vinculadas con Ficha Limpia, el financiamiento de los partidos y el debate presidencial.

Además, el oficialismo analiza convocar a una sesión este jueves para tratar dos iniciativas económicas que ya obtuvieron dictamen la semana pasada: Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La intención de Bullrich es avanzar con ambos proyectos, considerados por el Gobierno como parte de las herramientas para consolidar su programa económico.

El eventual temario también podría incorporar el proyecto para la transferencia progresiva de competencias de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño y la nueva Ley de Biocombustibles. En este último caso, el oficialismo continúa negociando con otros bloques para reunir los votos necesarios, después de que la semana pasada Bullrich debiera suspender una sesión por falta de respaldo.

La oposición, en tanto, tendrá actividad propia en la Cámara de Diputados. Este martes se reunirán las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor para comenzar a analizar las decenas de proyectos destinados a atender la situación de las familias endeudadas. La convocatoria fue establecida por la propia Cámara en la última sesión impulsada por los bloques opositores.

El miércoles será el turno de un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, que avanzará con el debate de la iniciativa que propone prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad.

En ambos debates habrá especial atención sobre la estrategia de La Libertad Avanza, ya que, a diferencia de otras iniciativas que la oposición logró llevar al Congreso contra la voluntad del oficialismo, el bloque libertario anticipó que presentará sus propios textos tanto para el tema del endeudamiento como para discapacidad. La capacidad de la oposición para alcanzar acuerdos y unificar posiciones será otro de los puntos centrales de una semana que tendrá al Congreso como principal escenario de la disputa política.