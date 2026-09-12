Unión va por otro triunfo ante Talleres para seguir prendido arriba

Unión visitará este sábado a Talleres de Córdoba por la novena fecha de la zona A del Torneo Clausura. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, con Nazareno Arasa como árbitro principal y Laura Fort a cargo del VAR. El partido será televisado por ESPN Premium.

El equipo de Leonardo Madelón llega con la intención de mantenerse en la pelea de los puestos de arriba y tendrá una modificación obligada respecto del último partido: Cristian Tarragona deberá cumplir una fecha de suspensión tras su expulsión, por lo que Julián Palacios regresará a la formación titular luego de cumplir su propia sanción.

La principal incógnita pasa por la función que tendrá Ignacio Malcorra, quien podría ubicarse unos metros por detrás de Marcelo Estigarribia o retroceder para desempeñarse como volante interno. El probable equipo rojiblanco es: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Brahian Cuello; Ignacio Malcorra y Marcelo Estigarribia.

Del otro lado estará un Talleres que busca reaccionar después de un comienzo irregular en el campeonato. La T suma cinco puntos y ocupa el 15° puesto, además de haber recibido 13 goles, y tendrá como entrenador a Omar De Felippe, quien hará su debut como local después de asumir con una derrota por 1-0 ante San Lorenzo.

Para recibir a Unión, el conjunto cordobés recuperará a Román Riquelme y Federico Fattori, mientras que la principal duda está en el sector derecho del ataque, donde Diego Valoyes tendría ventaja sobre Valentín Depietri. La probable formación de Talleres es: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme y Gabriel Báez; Federico Fattori y Juan Sforza o Lautaro Ortiz; Valentín Depietri o Diego Valoyes, Giovanni Baroni y Rick Morais; Agustín Álvarez Martínez.