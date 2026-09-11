Temporal en Misiones: murió un agricultor, hubo casas destruidas y familias evacuadas

Un fuerte temporal golpeó distintos puntos de Misiones y dejó un saldo de al menos un muerto, viviendas destruidas, más de 150 familias damnificadas y personas evacuadas. Las intensas ráfagas, la lluvia y el granizo también provocaron la caída de árboles y postes y generaron importantes daños en el tendido eléctrico.

El episodio más grave se registró en San Pedro, donde un fenómeno de gran intensidad afectó una franja de unos 300 metros entre Cruce Caballero, a la altura del kilómetro 1072, y Piñalito Sur. Allí, el viento destruyó la vivienda de un agricultor de 42 años, cuyo cuerpo fue encontrado posteriormente en una plantación de yerba mate cercana.

Además, al menos cinco viviendas sufrieron voladuras de techos en ese sector. El temporal también provocó daños en las instalaciones eléctricas y cortes en las comunicaciones, lo que complicó las primeras tareas de asistencia. Personal policial, municipal y de distintos organismos provinciales trabajó en el lugar para asistir a los damnificados y relevar el estado de viviendas y caminos.

En Eldorado, la tormenta se desató alrededor de las 20 y en apenas 10 a 15 minutos provocó una fuerte caída de agua, intensas ráfagas y granizo de grandes dimensiones. El fenómeno generó voladuras de techos, caída de árboles y postes, cables sobre las calles y anegamientos en diferentes sectores.

La zona oeste de la ciudad, especialmente entre los kilómetros 1 y 5, fue una de las más afectadas. Frente a la magnitud de los daños, la Municipalidad desplegó un operativo que permitió asistir a más de 150 familias, mientras los relevamientos continuaron durante la mañana del viernes.

La mayoría de los inconvenientes estuvo relacionada con los techos de las viviendas, por lo que se distribuyeron lonas, coberturas plásticas y chapas entre las familias afectadas. También se realizaron tareas para despejar calles obstruidas por árboles, ramas y postes.

El temporal dejó además numerosos cortes de energía en Eldorado. La Cooperativa de Electricidad de Eldorado (CEEL) trabajó durante toda la madrugada para recuperar el servicio, con sectores de la zona oeste particularmente afectados por la caída de árboles sobre postes y líneas de media tensión. Energía de Misiones y la cooperativa continuaban este viernes con las tareas de reparación.

En San Antonio, en tanto, las condiciones meteorológicas provocaron la caída de ocho postes de alta tensión junto a la Ruta Nacional 101, a la altura del paraje Villa Unión. La circulación por la ruta no se vio interrumpida y no hubo personas heridas, evacuadas ni viviendas afectadas.

Otro de los puntos alcanzados fue Campo Viera, donde el aumento del caudal del arroyo Viera afectó una vivienda del barrio 5 Bocas y obligó a evacuar preventivamente a siete personas, entre ellas cuatro adultos y tres niños. Luego de retirar residuos que obstruían el curso de agua, el nivel descendió y las familias pudieron regresar a sus hogares sin que se registraran heridos.

Las autoridades provinciales y municipales mantienen operativos de asistencia y relevamiento en las zonas afectadas, mientras continúan los trabajos para despejar calles, reparar el tendido eléctrico y evaluar los daños provocados por el temporal.