El patrimonio de "Chiqui" Tapia en la mira: piden levantar su secreto bancario y fiscal

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba sobre Claudio “Chiqui” Tapia en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La pesquisa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones resolviera que ese tribunal continuara con el expediente. A partir de esa decisión, la Fiscalía solicitó avanzar con distintas medidas destinadas a reconstruir la situación patrimonial y financiera de Tapia.

Entre los principales pedidos se encuentra el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero del titular de la AFA, además del acceso a sus declaraciones juradas durante el período investigado. Pollicita busca determinar si entre 2016 y la actualidad existió un incremento patrimonial apreciable que no pueda ser justificado por sus ingresos.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución del patrimonio de Tapia durante los años en los que se desempeñó en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), entre 2016 y 2025.

Según la denuncia, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades, un vehículo y activos líquidos por menos de $1,5 millones. En los años siguientes, de acuerdo con la presentación, habría incorporado nuevos inmuebles y registrado modificaciones significativas en sus declaraciones patrimoniales.

Uno de los puntos señalados por Tofoni corresponde a la declaración jurada de 2024, en la que Tapia habría informado más de $1.002 millones en depósitos bancarios, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro, según los valores consignados en la denuncia.

La presentación también cuestionó la declaración del año siguiente, en la que Tapia habría informado cero pesos en efectivo y cero en depósitos bancarios, además de siete propiedades y distintos vehículos. Tofoni sostuvo que las declaraciones presentan inconsistencias y afirmó que el patrimonio del dirigente habría aumentado alrededor de un 1.000% en ocho años, aunque estas afirmaciones forman parte de la denuncia y deberán ser verificadas durante la investigación.

Para avanzar en ese análisis, Pollicita pidió informes a distintos organismos. Entre ellos, solicitó al CEAMSE información sobre los ingresos percibidos por Tapia; a ARCA, datos sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera; y al Banco Central, información sobre sus cuentas y operaciones bancarias.

La Fiscalía también requirió a Migraciones los movimientos de entrada y salida del país de Tapia y busca determinar si realizó o recibió transferencias de dinero desde el exterior, además de posibles operaciones con criptoactivos y la información relacionada con sus bienes.

Por último, Pollicita solicitó a la Conmebol documentación sobre los cargos que Tapia ocupó en la entidad y los montos y conceptos que percibió por esas funciones. Según la denuncia, además de sus actividades en el CEAMSE y la AFA, Tapia declaró ingresos vinculados con su función como vicepresidente segundo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.