Deportes — 07.09.2026 —
Unión quiere seguir de racha: recibe a Instituto en el cierre de la fecha
El partido se disputará desde las 21.15 en el estadio 15 de Abril. El "Tatengue" va por un nuevo triunfo que lo consolide en puestos de clasificación.
Unión recibirá este lunes a Instituto de Córdoba por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 21:15 en el estadio 15 de Abril, con Nicolás Lamolina como árbitro y Juan Pablo Loustau a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium, disponible a través del Pack Fútbol.
El Tatengue buscará aprovechar la localía para sumar nuevamente de a tres y acercarse a los puestos de clasificación de la Zona A. El equipo de Leonardo Madelón llega con confianza después de golear 4-1 a Sarmiento y acumula 10 puntos, por lo que un nuevo triunfo le permitiría avanzar en la tabla. El entrenador analiza una variante en la defensa, con Tomás Fagioli como candidato a reemplazar a Maizon Rodríguez. Además, Ignacio Malcorra continuaría entre los titulares debido a la lesión de Luna Diale.
La probable formación es: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone e Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.
Del otro lado estará un Instituto que atraviesa un muy buen momento y llega como uno de los protagonistas de la parte alta. La Gloria suma 16 puntos y viene de derrotar 1-0 a San Lorenzo, por lo que intentará mantener su marcha en el campeonato y conseguir una nueva victoria fuera de Córdoba.
Diego Flores dispondría de: Marcos Ledesma; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa; Jhon Córdoba o Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna.
Así, Unión e Instituto se enfrentarán con objetivos diferentes pero un mismo propósito: sumar tres puntos que pueden resultar importantes para sus aspiraciones en la Zona A.