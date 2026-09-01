Paro nacional universitario este miércoles: docentes y nodocentes rechazan la oferta salarial del Gobierno

Docentes y nodocentes de las universidades nacionales realizarán este miércoles 2 de septiembre un paro de 24 horas, luego de que las negociaciones salariales con el Gobierno nacional finalizaran sin acuerdo. Los sindicatos rechazaron la propuesta oficial y cuestionaron que no contemple una recomposición por la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

Durante la reunión de este martes, el Gobierno ofreció un incremento del 3% para septiembre y ratificó otro 3% previsto para octubre, planteando así una pauta del 6% para el bimestre. Los representantes gremiales consideraron insuficiente la propuesta y confirmaron la medida de fuerza para este miércoles.

Desde CONADU Histórica, su secretaria general, Francisca “Paquita” Staiti, sostuvo que el ofrecimiento se encuentra lejos del 31,2% que, según el gremio, se adeuda hasta julio en función de la medida cautelar vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por su parte, la FATUN informó que los trabajadores nodocentes cumplirán el paro sin concurrencia a los lugares de trabajo. La federación señaló que la propuesta tampoco contempla la actualización y el blanqueo de la garantía salarial ni la pérdida acumulada.

El secretario adjunto de CONADU Histórica, Oscar Vallejos, confirmó que el Frente Gremial Universitario avanzará con el paro y anticipó que se analizarán nuevas medidas de fuerza en el marco de las reuniones previstas en Bariloche.

El 3 y 4 de septiembre representantes del sector universitario participarán del 96° Plenario de Rectoras y Rectores, donde se evaluará la situación y los pasos a seguir. En tanto, la próxima reunión paritaria con el Gobierno quedó prevista para el 17 de septiembre.