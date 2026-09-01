Expectativa por una cadena nacional de Milei en la que hablará sobre Malvinas

El presidente Javier Milei prepara un mensaje por cadena nacional para este jueves a las 21, en el que se referirá a la cuestión Malvinas y dará detalles sobre los “avances diplomáticos” que, según fuentes oficiales, se produjeron en torno al reclamo argentino de soberanía.

La decisión fue tomada este martes durante una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, donde el tema Malvinas ocupó parte del encuentro. El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, fue el encargado de exponer sobre la situación y los últimos movimientos en materia diplomática.

El anuncio se produce después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente dejó abierta la posibilidad de “revisar” la posición de Washington respecto de Malvinas. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, había señalado el mandatario republicano ante una consulta sobre un eventual cambio en el respaldo estadounidense a la soberanía británica sobre las islas.

Milei consideró esas palabras como “algo muy fuerte” y anticipó que trasladaría la cuestión a su equipo. A partir de allí, el Gobierno resolvió preparar una comunicación para el cierre de la semana, que finalmente tendrá lugar el jueves por la noche.

La confirmación del horario estuvo a cargo del vocero presidencial, Adrián Ravier, luego de la reunión de Gabinete. De esta manera, Milei utilizará la cadena nacional para explicar públicamente cuáles son los avances que el Gobierno identifica en la estrategia diplomática argentina sobre Malvinas.

Los otros temas de la reunión

Durante el encuentro en Casa Rosada, Milei también analizó la evolución de la inflación, los indicadores del mercado laboral y el desempeño de la economía, en línea con su evaluación sobre el proceso de crecimiento que atraviesa el país.

Además, los ministros presentes realizaron una breve exposición sobre la situación de sus respectivas áreas. Entre los funcionarios que participaron estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Carlos Presti, Alejandra Monteoliva, Juan Bautista Mahiques y Pablo Quirno.

También participaron Karina Milei, Fabián Fernández y María Ibarzabal Murphy, además del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el vocero presidencial Adrián Ravier y el asesor Santiago Caputo.

Los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello estuvieron ausentes. El titular de Economía se encuentra en Estados Unidos para participar de la reunión del G20 de Finanzas, mientras que la ministra de Capital Humano tampoco formó parte del encuentro.

Antes de abordar la cuestión Malvinas, el Gabinete también analizó un artículo elaborado por Sturzenegger, en el que el ministro trazó una comparación entre distintos hitos de la gestión de Milei y el trabajo periodístico.