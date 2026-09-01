"Tu legado será infinito": la Selección nacional despidió a Messi con un emotivo video

La Selección argentina le dedicó un emotivo homenaje a Lionel Messi luego de que el capitán anunciara su retiro del conjunto nacional. A través de sus redes sociales, el equipo albiceleste publicó un video de casi dos minutos que repasa algunos de los momentos más importantes de la carrera del rosarino con la camiseta argentina.

“Tu legado será infinito”, escribió la cuenta oficial de la Selección junto al video, que utiliza al propio escudo como narrador para despedir al futbolista que marcó una época en la historia del seleccionado.

“Leo, te habla el escudo de la Selección. Y quería decirte lo mucho que te voy a extrañar. ¿Quién lo diría, no? Que yo soy el escudo, y siempre fuiste vos el que me defendió”, comienza el mensaje.

El escudo más lindo de todos también quería dedicarte unas palabras, Capitán ????????.



Gracias, una vez más. Tu legado será infinito. pic.twitter.com/3TZfqVTFLs — ???????? Selección Argentina ??? (@Argentina) September 1, 2026

A lo largo del homenaje, el relato repasa la relación entre Messi y la camiseta argentina y destaca el lugar que ocupa el futbolista en la historia del seleccionado. “Me llevaste con orgullo en el pecho y me cambiaste para siempre. Porque yo tenía dos y vos me pusiste la tercera estrella. Aunque merecíamos alguna más, ¿o no?”, continúa el video.

Las imágenes recorren más de dos décadas de Messi con la Selección, desde sus primeros pasos hasta la consagración en el Mundial de Qatar 2022. También aparecen las finales perdidas, los momentos de frustración y los títulos que finalmente llegaron en los últimos años.

El homenaje concluye con otro mensaje publicado por la cuenta oficial del seleccionado: “El escudo más lindo de todos también quería dedicarte unas palabras, capitán. Gracias, una vez más. Tu legado será infinito”.