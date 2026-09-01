Duró dos meses: San Lorenzo despidió a Gorosito tras la derrota ante Instituto

San Lorenzo despidió a Néstor “Pipo” Gorosito luego de apenas 60 días y ocho partidos al frente del equipo. La decisión se tomó de común acuerdo entre el entrenador y la dirigencia tras la derrota por 1-0 ante Instituto de Córdoba, que profundizó la crisis deportiva que atraviesa el conjunto de Boedo.

Gorosito había asumido el 3 de julio, luego de la sorpresiva salida de Gustavo Álvarez, y había firmado un contrato por 12 meses. Sin embargo, su segundo ciclo en San Lorenzo llegó a su fin este 1 de septiembre, apenas dos meses después de su presentación. Su debut se produjo el 17 de julio, con la eliminación de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra por penales.

En total, Pipo dirigió ocho encuentros, con un balance de dos victorias, un empate y cinco derrotas. Entre las caídas, hubo una especialmente dolorosa para el club: el 2-0 ante Huracán en el clásico, resultado que puso fin a una racha de 25 años sin derrotas del Ciclón como local ante el Globo en el Nuevo Gasómetro.

La salida de Gorosito se produjo pese a que el propio entrenador había descartado la posibilidad de renunciar horas antes, luego de la derrota ante Instituto. “Perder es muy feo. Cuando no podés salir se hace difícil”, había expresado en conferencia de prensa. Consultado sobre una eventual renuncia, había sido contundente: “Eso no se cruza por mi cabeza”.

El entrenador de 62 años había regresado a Boedo más de dos décadas después de su primer ciclo, que se desarrolló entre 2003 y 2004. En aquella etapa dirigió 46 partidos, con 22 triunfos, 12 empates y 12 derrotas.

Ahora, San Lorenzo deberá afrontar la búsqueda de un nuevo entrenador en medio de un complicado panorama deportivo. El equipo se encuentra anteúltimo en el Grupo A del Torneo Clausura, con 7 puntos, solo por encima de Talleres, que tiene cinco. A su vez, está a tres unidades de los puestos de clasificación a los octavos de final.

La situación tampoco es favorable en la Tabla Anual, que determinará los equipos clasificados a las copas internacionales. El Ciclón suma 29 puntos y actualmente se encuentra a siete unidades de la línea de 36 que marca el acceso a la Copa Sudamericana.

Mientras la dirigencia define al sucesor de Gorosito, Walter Perazzo estará al frente del entrenamiento de esta tarde. El próximo compromiso de San Lorenzo será el sábado 5 de septiembre, desde las 19, cuando recibirá a Talleres de Córdoba por la octava fecha del Clausura. Después tendrá dos compromisos de peso: visitará a Independiente en Avellaneda y luego recibirá a Boca Juniors.

La salida de Gorosito se suma a un 2026 marcado por la inestabilidad en el banco de suplentes. El año comenzó con Damián Ayude como entrenador, pero dejó el cargo en marzo después de la derrota 5-2 ante Defensa y Justicia. Luego de un breve interinato de Alan Capobianco en la Copa Argentina frente a Deportivo Rincón, Gustavo Álvarez asumió el puesto y debutó con un empate 1-1 ante Riestra.

Sin embargo, Álvarez renunció horas antes del inicio de la pretemporada, en una decisión inesperada que obligó al club a buscar rápidamente un reemplazante. Cuatro días después, fue anunciado como nuevo entrenador de Liga de Quito de Ecuador. Gorosito llegó entonces para iniciar un ciclo que finalmente duró apenas ocho partidos y 60 días.

El comunicado de San Lorenzo

“San Lorenzo comunica que Néstor Gorosito no continuará como entrenador del equipo de Primera División. De común acuerdo, se resolvió finalizar su vínculo contractual con el club.

Mientras se trabaja en la definición del nuevo director técnico, Walter Perazzo dirigirá el entrenamiento que el plantel profesional realizará esta tarde.

Le agradecemos a Pipo y a sus colaboradores por el trabajo y la dedicación en esta etapa al frente del equipo. ¡Éxitos en los próximos desafíos!”