Caputo aumentó su patrimonio un 65% en 2025 y mantiene el 95% de sus ahorros fuera del país

El patrimonio declarado por el ministro de Economía, Luis Caputo, creció un 64,6% durante 2025, su segundo año de gestión. Según su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), cerró el período con bienes, depósitos y dinero por $19.509 millones, frente a los $11.851 millones informados al finalizar 2024.

Otro de los datos destacados, según el informe publicado por el sitio Chequeado.com, es la composición de ese patrimonio: el 68% se encuentra en el exterior. Caputo declaró aproximadamente $12.422 millones en depósitos fuera de la Argentina y otros $889 millones correspondientes a su participación en Ancora Investments LP. Si se consideran exclusivamente sus depósitos, el 95% de sus ahorros está fuera del país.

Un incremento de $7.658 millones

Entre el cierre de 2024 y el de 2025, el patrimonio informado por el ministro aumentó en $7.658 millones en términos nominales. Sin embargo, una parte significativa de esa variación no corresponde a la incorporación de nuevos activos.

De acuerdo con la declaración jurada, $4.530 millones del incremento responden a diferencias de valuación de bienes que Caputo ya poseía, lo que representa cerca del 59% del crecimiento total registrado durante el año.

Medido en dólares, la evolución es menor que la reflejada en pesos. El patrimonio declarado al cierre de 2025 equivale a aproximadamente US$13,1 millones, tomando la cotización oficial del Banco Nación del 31 de diciembre.

Al cierre de 2024 representaba unos US$11,2 millones al tipo de cambio oficial o US$9,7 millones utilizando el paralelo de aquel momento. De esta manera, el incremento medido en dólares se ubicaría entre el 17% y el 35%, dependiendo del tipo de cambio utilizado para realizar la comparación de 2024.

Más de dos tercios, fuera del país

Caputo informó nueve depósitos en el exterior por aproximadamente $12.422 millones. El de mayor valor corresponde a una cuenta corriente en dólares en Estados Unidos, declarada en $11.738 millones, equivalente a casi US$8 millones según la cotización oficial de fines de 2025.

A eso se agregan otros ocho depósitos en el exterior por un total de aproximadamente $683 millones. La declaración no especifica dónde se encuentran radicados.

Según los datos informados, sus depósitos fuera del país pasaron de representar unos US$5,6 millones en 2024 a US$8,3 millones en 2025, un incremento del 48% medido en moneda estadounidense.

Además, Caputo declaró una participación en Ancora Investments LP por $889 millones, frente a los $1.871 millones informados un año antes. Sumados esos activos y los depósitos, aproximadamente $13.311 millones de su patrimonio se encuentran en el exterior, equivalentes al 68% del total declarado.

Inmuebles, vehículos y empresas

El ministro mantuvo durante 2025 los nueve inmuebles que había informado el año anterior: dos departamentos y tres cocheras en la Ciudad de Buenos Aires, terrenos en Pilar y Benavídez, una propiedad en Villa La Angostura y un inmueble rural con vivienda en Alberti, Santiago del Estero.

Este último es el inmueble con mayor valuación declarada y pasó de $981 millones a $1.290 millones. En tanto, un departamento de 365 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires fue informado en $588 millones y el lote ubicado en Benavídez, en $369 millones.

También mantuvo dos Kia Carnival, una Volvo XC90, un yate, un gomón y un cuatriciclo Yamaha. Cabe señalar que las valuaciones consignadas en las declaraciones juradas son las establecidas bajo los criterios correspondientes para este tipo de presentaciones y no necesariamente representan el valor de mercado de los bienes.

En cuanto a sus participaciones empresariales en la Argentina, Caputo declaró el 89% de Palmeral Chico SA, cuya valuación pasó de $1.513 millones a $2.289 millones; el 33,33% de Sacha Rupaska SA, valuado en $459,6 millones; y el 50% de Anker Latinoamericana SA, por $61,2 millones.

El 95% de sus depósitos está en el exterior

Una diferencia respecto de la declaración anterior es que durante 2025 Caputo incorporó plazos fijos en pesos por aproximadamente $584 millones y fondos comunes de inversión por otros $17 millones.

Aun con esas colocaciones en el país, al comparar sus depósitos locales con los radicados fuera de la Argentina, el 95% de los ahorros declarados por el ministro se encuentra en el exterior.

Finalmente, Caputo redujo las deudas informadas. Al comenzar 2025 registraba una obligación cercana a los $186 millones con su hermano Flavio Luis Nicolás Caputo. Esa deuda ya no aparece al cierre del período, cuando el ministro solamente declaró compromisos con Anker Latinoamericana y tarjetas de crédito.