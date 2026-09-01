Abrieron las inscripciones para trabajar como guardavidas durante la próxima temporada de verano

La Municipalidad de Santo Tomé abrió la inscripción para aspirantes a cubrir suplencias y vacantes de guardavidas durante la temporada 2026/2027 en el Balneario Municipal y los natatorios de la ciudad.

El período de inscripción se extenderá del 1° al 14 de septiembre y quienes estén interesados deberán presentar la documentación correspondiente en la Mesa de Entradas de la Municipalidad, ubicada en Iriondo 1649.

La atención será de lunes a viernes, de 7:15 a 12, durante todo el período establecido para la inscripción.

Cuáles son los requisitos

Entre los principales requisitos para postularse se encuentran:

Ser mayor de 18 años.

Contar con título habilitante de guardavidas .

. Presentar fotocopia del DNI.

Contar con constancia de buena conducta correspondiente a 2026 .

. Presentar certificado de aptitud física de 2026 .

. Entregar currículum vitae y la documentación respaldatoria, debidamente certificada.

Desde el municipio aclararon que quienes ya hayan participado del escalafón en temporadas anteriores podrán actualizar su documentación y solicitar que se los considere para la temporada 2026/2027.

Dónde realizar consultas

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Deportes al 4741678.

También está disponible el canal de WhatsApp 342 6486445 para realizar consultas vinculadas con la inscripción y los requisitos.