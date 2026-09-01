El agro produce más y exporta en niveles récord, pero acumula una baja del 12% en el ingreso de dólares

El sector agroexportador liquidó US$2.750 millones durante agosto, un monto 6% inferior al registrado en julio, aunque 33% superior al de igual mes de 2025, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Con este resultado, el ingreso acumulado de divisas durante los primeros ocho meses de 2026 llegó a US$19.047 millones, lo que representa una caída del 12% respecto del mismo período del año pasado.

El dato se conoce en un contexto de mejora significativa de las perspectivas productivas del agro. Según las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el sector podría generar unos US$34.530 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) durante todo 2026, prácticamente el mismo nivel registrado el año pasado.

De concretarse esa proyección, después de los US$19.047 millones acumulados hasta agosto quedarían por ingresar alrededor de US$15.500 millones durante los últimos cuatro meses del año. Sin embargo, la comparación debe tomarse como una referencia, ya que se trata de mediciones diferentes: CIARA-CEC contabiliza las liquidaciones de sus empresas asociadas, mientras que la BCR proyecta el ingreso del sector Cereales y Oleaginosas al MLC.

Maíz y una mayor actividad exportadora

CIARA-CEC explicó que agosto estuvo marcado por un incremento de los embarques de maíz, impulsado por una buena cosecha y una intensificación de las ventas de los productores a la exportación.

Las entidades, que representan aproximadamente el 48% de las exportaciones argentinas, señalaron además que 2026 presenta el perfil de una campaña agrícola normal, favorecida por la ausencia de esquemas temporales que puedan alterar las decisiones de comercialización.

Esta dinámica permitió una recuperación importante frente a agosto del año pasado, aunque todavía no alcanzó para compensar la caída del acumulado anual.

Parte de esa diferencia se relaciona con el comportamiento excepcional que tuvieron las liquidaciones durante 2025. De acuerdo con la BCR, la eliminación temporaria de los derechos de exportación en septiembre del año pasado adelantó ventas externas y el ingreso de divisas, generando un efecto intertemporal sobre los meses siguientes.

Una cosecha que podría marcar récords

Más allá de la evolución mensual de las liquidaciones, las perspectivas para la campaña 2025/26 muestran una fuerte recuperación de la producción agrícola.

La BCR proyecta una cosecha total de 160 millones de toneladas de granos, luego de varios ciclos afectados por restricciones climáticas y oscilaciones productivas.

Entre los principales cultivos, el trigo habría alcanzado un récord de 29,5 millones de toneladas, mientras que la cebada llegaría a 5,6 millones, también su mayor producción histórica.

En la cosecha gruesa, el maíz marcaría otro récord con 62 millones de toneladas y el girasol alcanzaría 6,6 millones, su mayor producción en lo que va del siglo.

La soja, en cambio, quedaría en torno a las 48 millones de toneladas. El menor volumen frente a otras campañas se explicaría principalmente por una reducción del área sembrada, ya que los rindes proyectados serían superiores a los de la campaña anterior.

Más exportaciones, pero sin un salto equivalente en dólares

El fuerte crecimiento de la producción también tendría su correlato en las exportaciones. La BCR estima que los despachos de granos y derivados podrían alcanzar las 113 millones de toneladas, un máximo histórico y casi 10 millones de toneladas por encima del récord registrado en la campaña 2018/19.

Sin embargo, el récord de toneladas no necesariamente se traducirá en un aumento equivalente del ingreso de dólares.

Con los precios internacionales actuales, la entidad rosarina calcula que el sector Cereales y Oleaginosas aportará unos US$34.530 millones al Mercado Libre de Cambios durante 2026, una cifra prácticamente en línea con los US$34.600 millones ingresados durante 2025.

De esta manera, el agro enfrenta un escenario de mayor producción y exportaciones récord, aunque con un ingreso de divisas que, por efecto de los precios internacionales y la dinámica de comercialización, se mantendría en niveles similares a los del año pasado.