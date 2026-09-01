Desde fines de 2023, más de 1,2 millones de argentinos perdieron cobertura médica privada

Más de 1,2 millones de argentinos dejaron de contar con cobertura médica privada desde el inicio de la gestión de Javier Milei y pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud, en un contexto marcado por el aumento de las cuotas de las prepagas y la pérdida de puestos de trabajo formales.

El dato surge de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado a partir de información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según el relevamiento, entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, 1.246.285 personas perdieron su cobertura de prepaga, obra social o mutual y quedaron bajo la órbita exclusiva del sistema sanitario estatal.

Desde el IAG advirtieron que el fenómeno genera una mayor presión sobre hospitales y centros de atención públicos, debido al incremento de la población que depende de esas instituciones para acceder a servicios de salud.

El informe vincula la pérdida de cobertura privada con dos factores principales: el fuerte aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga y la caída del empleo formal.

En el primer caso, el relevamiento señaló que entre noviembre de 2023 y julio de 2026 las cuotas de las prepagas aumentaron 475%, por encima de la inflación acumulada durante el mismo período, que fue del 329%.

El segundo factor está relacionado con el mercado laboral. De acuerdo con el IAG, desde la asunción de Milei se perdieron 241.746 puestos de trabajo. La reducción del empleo formal tiene un impacto directo sobre la cobertura sanitaria, debido a que la pérdida del puesto laboral puede implicar también la interrupción de la afiliación a una obra social para el trabajador y su grupo familiar.

El impacto en las distintas regiones

La pérdida de cobertura privada tuvo su mayor impacto en términos absolutos en el Gran Buenos Aires (GBA). En los partidos del conurbano, la población sin cobertura médica privada aumentó un 21,4%.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la proporción de personas que depende exclusivamente del sistema público pasó del 30,8% al 35,9%, lo que significó la incorporación neta de 904.131 personas a la salud estatal.

El Noreste argentino aparece como la región con mayor proporción de habitantes que dependen exclusivamente de la salud pública. Allí, el indicador pasó del 44,3% a fines de 2023 al 46,3%, con 40.716 personas que se sumaron al sistema estatal.

En Cuyo, la población dependiente del sector público pasó del 34,3% al 38%, incorporando 82.708 personas.

La Patagonia, en tanto, registró un incremento del 21,5% al 23,4%, con 29.022 nuevos usuarios del sistema público.

En la región Pampeana, 146.481 personas pasaron a depender exclusivamente de la salud estatal, elevando el indicador del 30,2% al 32%.

Por último, el Noroeste argentino incorporó 43.227 personas al sistema público y alcanzó una dependencia del 39,6%.

Las ciudades con mayor aumento de personas sin cobertura privada

El informe también identificó a las ciudades y aglomerados donde más creció la población sin cobertura médica privada.

El primer lugar del ranking corresponde a Ushuaia-Río Grande, donde el indicador aumentó un 47,1%. Le siguieron Viedma-Carmen de Patagones, con una suba del 40,1%, y el Gran Catamarca, con un incremento del 21,8%.

Un impacto similar entre hombres y mujeres

La pérdida de cobertura privada se produjo de manera prácticamente equilibrada entre ambos géneros.

Entre las mujeres, 624.948 personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual. Como consecuencia, la población femenina que depende exclusivamente del sistema público pasó de 4.682.237 a 5.307.185 personas, un aumento del 13,35%.

Entre los hombres, en tanto, 621.337 personas perdieron su cobertura privada. La población masculina que depende exclusivamente de la salud pública pasó de 4.745.894 a 5.367.231, lo que representa un incremento del 13,09%.

De esta manera, el relevamiento muestra que durante los primeros años de la gestión de Milei más de un millón de personas pasaron del sistema de cobertura privada al público, en paralelo con el fuerte incremento de los costos de la medicina prepaga y el deterioro del empleo formal.