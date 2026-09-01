Ya rigen los desvíos en 7 de Marzo y Mitre concentra el tránsito hacia el Puente Carretero

Por Santotomealdía



Desde este martes comenzaron a implementarse plenamente los desvíos por las obras en avenida 7 de Marzo, que modifican la circulación en el acceso al Puente Carretero. Con el corte de la avenida desde Maciá, los vehículos que se dirigen hacia Santa Fe deben desviarse por esa arteria, continuar por Colón y acceder al viaducto a través del renovado boulevard Mitre.

Los cambios alcanzan además a quienes ingresan a la ciudad desde Santa Fe. Debido al avance de las obras, no se puede realizar el giro a la izquierda hacia Mariano Candioti y esa maniobra debe efectuarse más adelante, por calle Maciá. En ese contexto, durante las primeras horas de la mañana se registraron demoras y largas filas de vehículos en ambos sentidos de circulación.

Para quienes se encuentran en la zona sur de la ciudad, una de las alternativas es utilizar Hernandarias hasta Mitre, mientras que también se puede acceder a esta última desde otras calles transversales como General López, Juan de Garay y Derqui.

También comenzaron a regir este martes los recorridos temporarios de las líneas C Azul, C Verde y C Negra de Continental en los sectores afectados por la nueva configuración vial.

Mitre, el único acceso al puente Carretero. (Crédito: STD)

Una modificación que se extenderá durante varios meses

Los desvíos responden al inicio de los trabajos sobre la calzada sur de avenida 7 de Marzo, entre el puente y Maciá. Según explicó Palmich, esta primera intervención demandará entre tres y cuatro meses y posteriormente las tareas avanzarán sobre el sector norte durante un período similar.

Por ese motivo, la circulación en toda la zona permanecerá condicionada durante los próximos meses, prácticamente hasta la finalización de los trabajos y la puesta en funcionamiento del nuevo puente, prevista para marzo o abril del próximo año.

Además, parte de la configuración que comienza a utilizarse ahora será definitiva: una vez concluido todo el proyecto, Mitre mantendrá el sentido hacia el norte desde Hernandarias, mientras que Candioti funcionará en sentido contrario, conformando el nuevo par circulatorio previsto para ordenar el ingreso y la salida de los dos puentes.