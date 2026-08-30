El Colón de Delfino va por más: visita a Racing en busca del cuarto triunfo al hilo

Colón visita este domingo a Racing de Córdoba con el objetivo de conseguir su cuarta victoria consecutiva y prolongar el gran momento que atraviesa desde el regreso de Iván Delfino. El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Miguel Sancho, tendrá a Pablo Giménez como árbitro y será transmitido por LPF Play.

El Sabalero llega a Córdoba después de vencer 2-1 a San Miguel como visitante y acumula tres triunfos al hilo desde el inicio del segundo ciclo de Delfino. La racha le permitió recuperar confianza y renovar sus expectativas en la Primera Nacional, por lo que esta tarde buscará dar otro paso ante Racing y confirmar la recuperación que mostró en las últimas fechas.

El cambio de entrenador tuvo un impacto inmediato en los resultados. Desde que Delfino volvió a hacerse cargo del plantel, Colón ganó los tres partidos que disputó y ahora tendrá la posibilidad de extender esa serie positiva nuevamente fuera de casa.

Para afrontar el compromiso, el entrenador trabajó durante la semana con la intención de mantener la base del equipo que viene de superar a San Miguel. Si bien probó algunas alternativas, todo indica que apostará nuevamente por buena parte de los futbolistas que vienen sosteniendo la levantada.

Una de las posibilidades evaluadas fue el ingreso de Franco García por Leandro Garate. Sin embargo, la principal alternativa es que Garate conserve su lugar y vuelva a compartir el ataque con Alan Bonansea.

De esa manera, Colón formaría con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Leandro Garate y Alan Bonansea.

Del otro lado estará Racing de Córdoba, que intentará hacerse fuerte en el estadio Miguel Sancho y cortar la racha positiva del conjunto rojinegro.

El equipo cordobés tendría como titulares a Brian Olivera; Santiago Rinaudo, Gabriel Aranda, Marcio Gómez y Emanuel Díaz; Matías Machado, Tomás Kummer, Alan Olinik y Francisco Monticelli; Pablo Chavarría y Sergio González.

Para Colón será una nueva prueba dentro de una etapa que comenzó de la mejor manera. Después de tres victorias consecutivas, el equipo de Delfino buscará trasladar nuevamente su buen momento fuera de casa y conseguir el cuarto triunfo al hilo para continuar fortaleciendo su recuperación en la Primera Nacional.

El encuentro entre Racing de Córdoba y Colón comenzará a las 17, será dirigido por Pablo Giménez y podrá verse a través de LPF Play.