Sábado 29 de agosto de 2026

Internacionales — 28.08.2026 —

Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela

El presidente estadounidense afirmó que el pacto le dará a su país el “control mayoritario” sobre reservas probadas de crudo venezolano. Marco Rubio anticipó una inyección cercana a los 100.000 millones de dólares de capital privado.

El presidente estadounidense, Donald Trump. (Foto: Reuters)
El presidente estadounidense, Donald Trump. (Foto: Reuters)

Donald Trump anunció este viernes un acuerdo petrolero con el Gobierno interino de Venezuela que, según afirmó, otorgará a Estados Unidos el “control mayoritario” de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano. El presidente estadounidense calificó el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

Trump aseguró que la operación “más que duplica las reservas de petróleo de EE.UU.” y aumentará considerablemente el suministro de crudo estadounidense. También sostuvo que el acuerdo permitirá reducir de manera sustancial el precio de la gasolina en su país.

El mandatario realizó el anuncio a través de su cuenta en Truth Social y afirmó que el pacto también contribuirá a que Venezuela avance hacia una mayor prosperidad y permitirá fortalecer la relación entre Washington y Caracas.

Según Trump, el acuerdo fue resultado de la colaboración de los secretarios de Estado y de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, además de la participación del sector privado.

Por su parte, Rubio aseguró que el acuerdo representará para Venezuela una inyección de “casi 100.000 millones de dólares” en capital privado.

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