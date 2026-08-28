Caso Loan: recusaron al juez Ceroleni por “temor fundado de parcialidad”

La defensa oficial de Antonio Benítez, uno de los siete acusados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, pidió la recusación del juez Fermín Amado Ceroleni por “temor fundado de parcialidad”. El planteo fue presentado este viernes mediante un escrito de 26 páginas en el marco del juicio por la desaparición del niño.

El defensor Enzo Di Tella sostuvo que durante el debate se produjeron de manera reiterada interrupciones en los interrogatorios, llamados de atención, restricciones para profundizar determinadas respuestas y diferencias de criterio frente a objeciones similares. También cuestionó el trato del magistrado hacia las defensas y consideró que existe una preocupación por acelerar el desarrollo del juicio.

Según el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el abogado describió una “situación reiterada y no aislada” y afirmó que las intervenciones cuestionadas habrían restringido sistemáticamente el trabajo tanto de las defensas como de los fiscales.

Di Tella sostuvo además que el Tribunal “exteriorizó una marcada preocupación respecto de la duración del debate y de cualquier circunstancia susceptible de provocar una demora” y rechazó las acusaciones de que su actuación busque obstaculizar el proceso.

“Comparezco en cumplimiento de una función constitucional: ejercer eficazmente la defensa de Antonio Benítez”, manifestó.

Entre los episodios mencionados, el abogado se refirió al testimonio de Fabio Pirrone. Según su versión, cuando intentó realizarle una serie de preguntas, el presidente del Tribunal lo interrumpió y le indicó que esos aspectos debían ser valorados durante los alegatos finales.

Di Tella cuestionó además los “gritos” y el “modo” con el que, según afirmó, Ceroleni se dirigió hacia la defensa, y señaló que en otra oportunidad fue acusado de “hostigar” a un testigo.

“La sociedad espera una respuesta”

Otro de los puntos cuestionados por el defensor fue la referencia a la necesidad de brindar una respuesta a la sociedad y la celeridad que, según su planteo, se pretende imprimir al juicio.

“La función jurisdiccional no consiste en proporcionar una respuesta cualquiera para satisfacer esa expectativa. La sociedad tiene derecho a una respuesta judicial, pero no tiene derecho a exigir una condena”, argumentó.

En ese sentido, Di Tella agregó que una decisión judicial legítima “puede ser condenatoria si la prueba demuestra culpabilidad, y puede ser absolutoria si la acusación no logra destruir el estado constitucional de inocencia”.

“La gota que rebalsó el vaso”

El defensor situó como uno de los episodios determinantes lo ocurrido el martes 26 de agosto, cuando Nicolás “Americano” Soria amplió su declaración indagatoria y manifestó que solamente respondería preguntas de su abogado.

De acuerdo con el planteo, Ceroleni le indicó que esa posibilidad “no existe” y se lo impidió. La defensa de Benítez presentó entonces una revocatoria, a la que adhirió la mayoría de los abogados de los acusados. Tras un cuarto intermedio, el Tribunal en pleno revocó la decisión que había adoptado de manera unipersonal su presidente.

Para Di Tella, aunque finalmente no existió un perjuicio concreto para Soria, el episodio reforzó su temor respecto de una eventual posición ya adoptada sobre las responsabilidades de los acusados.

El defensor aclaró que un eventual apartamiento de Ceroleni no implicaría anular el juicio oral, debido a que existen dos jueces sustitutos, Quiñones y Bosch. Además, ofreció como prueba los registros audiovisuales completos de las audiencias y solicitó comparar el trato recibido por las defensas con el dispensado al Ministerio Público Fiscal.

“Quiero que Antonio Benítez sea juzgado y que se dicte una sentencia acorde a la producción de la prueba en este juicio oral y público. No que sea condenado por la presión social y mediática”, expresó Di Tella.

Un defensor no acompañó el planteo

Por su parte, Rodolfo Baqué, abogado de Elizabeth Cutaia, decidió mantenerse al margen del pedido de recusación al considerar que no está determinada la causal para apartar al magistrado.

“Mi adhesión es no positiva porque no está determinada la causal”, señaló Baqué, quien luego comparó la actuación del juez con una figura “paternalista” dentro del debate.

De esta manera, el pedido de apartamiento de Ceroleni suma un nuevo planteo al juicio por la desaparición de Loan, mientras continúa el debate oral contra los siete acusados por la supuesta sustracción y ocultamiento del niño.