Cerimedo declaró en la causa por enriquecimiento ilícito: dijo que gana más de medio millón de dólares por mes

Fernando Cerimedo, exconsultor político de Javier Milei, declaró ante la Justicia de Bolivia en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y aseguró que sus ingresos superan el medio millón de dólares mensuales como resultado de sus empresas vinculadas a la comunicación y el marketing digital.

Durante su presentación, el actual colaborador del presidente boliviano Rodrigo Paz sostuvo que el dinero proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas y que esos ingresos no incluyen los trabajos realizados en Bolivia. Cerimedo optó por no responder las más de 200 preguntas que le formularon durante la declaración informativa.

Al ser consultado específicamente sobre cuánto había ganado durante 2025, le preguntaron: “¿Cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2025?”. Cerimedo respondió: “Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia”.

Ante una repregunta sobre sus ingresos durante 2026, contestó: “Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior”.

Sus empresas y actividades

Al describir su actividad laboral, Cerimedo se presentó como “consultor político internacional en Argentina y Estados Unidos” y aseguró que no posee sociedades constituidas en Bolivia.

Explicó que desde 2021 tiene en Estados Unidos Numen Group Inc., una compañía que presta servicios a clientes de distintos países. En Argentina, en tanto, señaló que es propietario de Numen de Publicidad, una empresa que, según detalló, cuenta con 35 empleados, una cartera de 12 clientes y dos sucursales.

También afirmó ser propietario de Academia Numen, dedicada al dictado de cursos de tecnología asociados al Project Management Institute, y mencionó una productora audiovisual y otras sociedades.

Cerimedo indicó además que comparte la propiedad de sus empresas con su esposa, Natalia Basil, con excepción de la firma radicada en Estados Unidos. Asimismo, negó contar con ingresos adicionales o empresas registradas a nombre de terceros.

Su relación con Rodrigo Paz

Durante la declaración, Cerimedo también se refirió a su vínculo con el presidente boliviano Rodrigo Paz y a sus viajes al país.

Según relató, ingresó por primera vez a Bolivia durante 2024 en un viaje que financió personalmente, aunque manifestó no recordar el motivo de aquella primera visita y negó haber realizado actividades o mantenido reuniones.

Posteriormente regresó durante 2025 y 2026, aunque no precisó cuántas veces. “Pídanle a flujo migratorio, muchas veces. Quería instalarme en Bolivia, estaba desarrollando un proyecto de marketing”, expresó.

Respecto de su participación en la campaña presidencial boliviana, sostuvo que su colaboración se limitó a brindar “consejos de comunicación digital”. No especificó quién lo vinculó con el equipo de Paz y aseguró que no existieron contratos escritos ni pagos de empresas.

“Tengo en claro que nunca me financiaron, resalto que ayudé en consejos de comunicación digital”, declaró.

Cerimedo también aseguró que “jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a la familia presidencial”, al rechazar que haya actuado oficialmente en nombre de las autoridades del país.

En paralelo a la investigación que tramita en Bolivia, Cerimedo enfrenta tres causas ante la Justicia comercial argentina, de acuerdo con la información suministrada.