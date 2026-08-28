Convocan a un festejo del Día del Niño en el barrio San Francisco Javier y piden colaboración

El Merendero San Francisco Javier, del barrio del mismo nombre, prepara un festejo especial por el Día del Niño y solicita la colaboración de la comunidad para poder llevar adelante una jornada pensada para los más chicos.

La celebración se realizará el próximo sábado 5 de septiembre y contará con la participación de los niños que concurren habitualmente al merendero, además de chicos del Merendero Sagrado Corazón de Costa Azul. La propuesta incluirá juegos, actividades, regalos y distintas sorpresas para que puedan disfrutar de una jornada diferente.

El encuentro se desarrollará en un barrio conformado principalmente por familias que fueron relocalizadas de la zona conocida como Vías Muertas, a partir de las obras necesarias para la construcción del Circunvalar. En ese contexto, el merendero se convirtió en uno de los espacios de encuentro y acompañamiento para los vecinos del sector.

Para poder concretar el festejo, desde la organización convocan a quienes puedan colaborar con tortas, masitas, chizitos, palitos, papas saladas, jugos para preparar con agua o leche y chocolate, entre otros productos que puedan contribuir a la celebración.

Las donaciones pueden acercarse a la capilla los domingos, y los lunes y viernes a partir de las 17. También se reciben en el Merendero San Francisco Javier, los lunes, miércoles y viernes desde las 15.

Desde el espacio remarcaron que cada aporte, sin importar su tamaño, puede ayudar a que los chicos tengan un día especial, con juegos, regalos y un momento de encuentro junto a sus familias y otros niños de la comunidad.