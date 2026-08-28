Sin acuerdo en el Consejo del Salario, el Gobierno definirá el aumento por decreto

La reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó este viernes con un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y las centrales sindicales. La CGT y las dos CTA abandonaron el encuentro virtual luego de que la Secretaría de Trabajo ratificara que la discusión no se realizaría de manera presencial. Ante la salida de los representantes gremiales, el Ejecutivo y el sector empresario quedaron sin posibilidad de alcanzar un acuerdo y el Gobierno volverá a definir el aumento por decreto.

Las centrales obreras habían participado inicialmente de la comisión técnica salarial, instancia en la que cada sector presenta su propuesta de actualización. Allí, la CGT y las dos CTA reclamaron que el encuentro se realizara de manera presencial y, al no obtener respuesta favorable, resolvieron retirarse y no participar de la reunión plenaria del Consejo, donde representantes sindicales, empresarios y funcionarios deben intentar consensuar el nuevo piso salarial.

En esa primera instancia, el sindicalismo planteó un salario mínimo de $911.000 para julio y de $993.000 para diciembre. La propuesta quedó muy lejos de la oferta empresaria, que contemplaba incrementos del 1,8% en septiembre y del 1,7% mensual entre octubre y abril, cuando el salario mínimo llegaría a $468.000.

"Lo que ofrecieron no alcanza ni para un kilo de pan", cuestionó Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, al referirse a la propuesta del sector empresario. El dirigente confirmó el retiro de las centrales y sostuvo que la decisión respondió no sólo a la falta de presencialidad, sino también al incumplimiento del mandato de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de promover el diálogo tripartito.

"Nos levantamos de la reunión y nos fuimos sin realizar la reunión plenaria", afirmó Sola, quien además cuestionó el nivel institucional del encuentro. Según señaló, el propio secretario de Trabajo no participó de la reunión, que estuvo encabezada por la subsecretaria Claudia Testa.

El dirigente también criticó la ausencia de los principales referentes empresariales. Por la Unión Industrial Argentina (UIA) no participó su titular, Martín Rappallini, sino el abogado Juan José Etala. Del lado sindical estuvieron los integrantes del triunvirato cegetista y representantes de las dos CTA.

De todos modos, el Consejo del Salario es un organismo tripartito que no exige la presencia de los máximos representantes de cada sector. Además de la UIA, el espacio empresario incluye a entidades como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y asociaciones vinculadas con los sectores bancario, agropecuario, hotelero y gastronómico.

Antes de retirarse, los dirigentes sindicales también reclamaron la reactivación de las comisiones de Formación Profesional, Empleo y Productividad, al considerar que esos ámbitos son necesarios para discutir la situación del mercado laboral y la evolución de la productividad en el país.

"No creen en el diálogo como elemento de construcción y de saldar conflictos", sostuvo Sola, quien acusó al Gobierno de evitar una verdadera mesa de diálogo entre empresarios y trabajadores. En ese sentido, anticipó que las centrales realizarán una nueva denuncia ante la OIT para reclamar la conformación de una comisión técnica que evalúe el cumplimiento de las pautas de diálogo tripartito.

El reclamo sindical se suma a una presentación realizada durante la última conferencia de la OIT, en junio. El organismo internacional había pedido al Gobierno argentino que informara antes del 1° de septiembre si había generado un ámbito efectivo de diálogo entre las tres partes.

Cristian Jerónimo, otro de los cotitulares de la CGT, también rechazó la propuesta empresaria. "Nos ofrecieron 468 mil pesos recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar, no vamos a ir al plenario y no van a tener quórum. Lo que nos ofrecieron fue irrisorio", afirmó.

Desde el Gobierno, en cambio, cuestionaron duramente la decisión sindical. Fuentes del Ministerio de Capital Humano acusaron a los dirigentes de haber concurrido al encuentro "a hacer un show con la excusa de la presencialidad" y defendieron la modalidad virtual.

Según la explicación oficial, la decisión de realizar la reunión de manera remota buscó evitar movilizaciones y garantizar que todo lo discutido quedara registrado. "Queríamos la seguridad de tener grabada la reunión para que no se pueda decir que se dijo lo que no se dijo", señalaron desde la cartera.

El conflicto fue respaldado por otros dirigentes gremiales. Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, consideró que el Gobierno ofrece "salarios de indigencia", mientras que Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional e integrante de la CTA Autónoma, sostuvo que el Ejecutivo convirtió al salario mínimo "en un subsidio".

"El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias", planteó Aguiar.

Por su parte, Roberto Baradel, referente de la CTA de los Trabajadores, anticipó que volverán a recurrir a la OIT y que pedirán el envío de una misión de contacto directo a la Argentina ante la situación del salario mínimo y el funcionamiento del Consejo.

Con las centrales obreras fuera de la reunión plenaria, el Consejo del Salario quedó nuevamente sin acuerdo entre los sectores y el Gobierno tendrá la última palabra para establecer el nuevo monto del salario mínimo.