Una mujer murió al caer del quinto piso de un hotel en Mendoza y detuvieron a su novio

Una mujer de 31 años murió tras caer desde el quinto piso de un hotel en la ciudad de Mendoza y la Justicia ordenó la detención de su novio, mientras se investiga cómo ocurrió el hecho y no se descarta ninguna hipótesis.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves en el Aguas del Corral Hotel & Spa, ubicado en Amigorena 36, donde Tamara Daniela Schiaffini se encontraba alojada junto a su pareja. La mujer cayó desde la ventana de la habitación 502 y murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Tras el hecho, la pareja de la víctima, Daniel Gazzoti, de 32 años, fue aprehendido en el Polo Judicial de la ciudad de Mendoza, por disposición de la Justicia, mientras avanzan las medidas para determinar las circunstancias de la muerte.

En su primera declaración, Gazzoti sostuvo que ambos se encontraban descansando en la misma cama cuando escuchó ruidos y observó a Schiaffini sentada en la ventana de la habitación. Según su relato, intentó sujetarla cuando la mujer se arrojó al exterior, pero no logró evitar la caída.

La Justicia investiga inicialmente la posibilidad de un suicidio, aunque la hipótesis todavía no fue confirmada y las circunstancias del episodio permanecen bajo investigación.

El fiscal Oscar Mallá dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido. Peritos de la Policía Científica trabajan en el lugar y realizan las pericias correspondientes para reconstruir la secuencia previa a la caída.

Además, se activó el protocolo de femicidio, por lo que la investigación contempla también la posibilidad de que la muerte haya sido consecuencia de un hecho de violencia de género.

Las autoridades buscan determinar qué ocurrió dentro de la habitación y establecer si la caída se produjo de manera voluntaria o si existió intervención de otra persona. Para ello, serán claves las pericias realizadas en el hotel y los demás elementos que se incorporen al expediente.